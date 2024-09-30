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影／女山友墜雙龍林道10米深谷 摔斷腿困10小時搜救隊背下山
南投信義雙龍林道昨女山友跌落10米深邊坡，疑似摔斷大腿，無法行動，對外求援；消防局獲報後，考量颱風來襲，昨立刻組成搜救隊馳援，徒步上山漏夜挺進，昨晚10時將受傷山友救出，並就地紮營，今順利將她送醫，化解山難危機。
南投縣消防局指出，昨天午後獲報，南部一支16人登山隊28日從雙龍林道入山，攻頂鑾安堂，預計昨天（29日）原路折返，不料，47歲黃姓女隊員在下山途中，不慎跌落10米深邊坡，且因左大腿疑似骨折，無法行動，緊急對外求援。
該局第三大隊得知有登山客受傷且受困，考量山陀兒颱風將撲台，山區環境恐更惡劣，因此立刻由小隊長黃瑞龍帶隊，率領信義、玉山分隊5人及林保署丹大工作站1人，組成6人搜救隊馳援，沒想到，沿途路況欠佳，救援行動更加艱辛。
搜救人員表示，該搜救隊於昨晚6時行經雙龍林道3K處，但因路基掏空，車輛無法通行，改以徒步入山，抵達事故點上方時已晚上8時55分，隨即架設繩索進行救援，昨晚10時6分成功協助黃姓女山友脫困至林道，並背著她下撤。
由於，入夜山區道路難行，且疑受颱風影響，風勢相當大，經評估傷患身體情況穩定及人員安全考量下，決定就近適當地點紮營，直至今晨6時35分拔營下撤；該大隊也於今上午7時40分加派第2支搜救隊，駕駛救護車及機車接駁救援。
消防局表示，兩支搜救隊人員於今天上午10時47分順利會合，後續輪流背負受傷女山友，總算在中午12時許將傷患送上救護車後，後續送醫，性命無礙，趕在颱風來之前完成任務；而颱風襲台，呼籲山友切勿冒險上山，以免發生意外。
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