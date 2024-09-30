影／女山友墜雙龍林道10米深谷 摔斷腿困10小時搜救隊背下山

南投信義雙龍林道昨女山友跌落10米深邊坡，疑似摔斷大腿，無法行動，對外求援；消防局獲報後，考量颱風來襲，昨立刻組成搜救隊馳援，徒步上山漏夜挺進，昨晚10時將受傷山友救出，並就地紮營，今順利將她送醫，化解山難危機。

南投縣消防局指出，昨天午後獲報，南部一支16人登山隊28日從雙龍林道入山，攻頂鑾安堂，預計昨天（29日）原路折返，不料，47歲黃姓女隊員在下山途中，不慎跌落10米深邊坡，且因左大腿疑似骨折，無法行動，緊急對外求援。

該局第三大隊得知有登山客受傷且受困，考量山陀兒颱風將撲台，山區環境恐更惡劣，因此立刻由小隊長黃瑞龍帶隊，率領信義、玉山分隊5人及林保署丹大工作站1人，組成6人搜救隊馳援，沒想到，沿途路況欠佳，救援行動更加艱辛。

搜救人員表示，該搜救隊於昨晚6時行經雙龍林道3K處，但因路基掏空，車輛無法通行，改以徒步入山，抵達事故點上方時已晚上8時55分，隨即架設繩索進行救援，昨晚10時6分成功協助黃姓女山友脫困至林道，並背著她下撤。

由於，入夜山區道路難行，且疑受颱風影響，風勢相當大，經評估傷患身體情況穩定及人員安全考量下，決定就近適當地點紮營，直至今晨6時35分拔營下撤；該大隊也於今上午7時40分加派第2支搜救隊，駕駛救護車及機車接駁救援。