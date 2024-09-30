南投雙龍林道女山友墜10公尺邊坡疑骨折 颱風來襲前獲救

16人登山隊28日從信義鄉雙龍林道入山，黃姓女子29日下山途中摔落邊坡約10公尺深，左大腿疑骨折。搜救人員29日入山，趕在颱風山陀兒來襲前救出黃女，今天後送竹山秀傳醫院。

南投縣政府消防局29日中午獲報指出，一行16人登山隊28日從信義鄉雙龍林道入山前往「巒安堂」，29日原路下山，47歲黃姓女子途中在距離登山口2至3公里處不慎摔落邊坡約10公尺深，意識清楚但左大腿疑似骨折，無法行走請求救援。

南投縣消防局派遣轄區信義、玉山分隊，與林務人員組成搜救隊入山，由小隊長黃瑞龍帶隊，昨天傍晚行車至雙龍林道3公里處因路基掏空改徒步前進，昨晚近9時抵達事故位置上方，隨即架設繩索救援，於昨晚約10時救出黃女，救援人員以背負方式開始下撤。

消防局指出，考量山區夜間難行且風大，帶隊官評估傷患狀況穩定及救援人員安全，選擇適當地點紮營過夜，今天清晨繼續下撤；轄區第三大隊派第2梯次4人駕駛救護車、機車前往協助接駁，上午10時47分人員會合，中午12時38分黃女上救護車，後送竹山秀傳醫院。

交通部中央氣象署已發布颱風山陀兒海上陸上颱風警報。南投縣消防局表示，受先前0403花蓮地震及颱風凱米侵襲，山區多數路段崩塌，加上降雨恐有土石崩塌及溪水暴漲危險，請山友近期勿冒險上山。