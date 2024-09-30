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國3南下大甲路段 小貨車爆胎失控撞護欄釀1傷

中央社／ 台中30日電

國道3號南向大甲路段今天下午發生交通事故，1輛小貨車因後輪爆胎失控撞擊外側護欄後翻覆，造成駕駛輕傷送醫，現場經清理後於下午2時25分許排除並恢復通車。

國道第七警察大隊獲報，下午2時10分於國道3號南向158.1公里（大甲路段）發生交通事故案，到場發現蔡姓男子（21歲）駕駛的小貨車，因為後輪爆胎而失控撞擊外側護欄並側翻於輔助車道，造成駕駛1人輕傷，送至大甲光田醫院就醫。

警方指出，接獲報案後立即調派巡邏車、救護車前往處理，同時出動緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流。事故發生後封閉外側車道及輔助車道進行拖吊、清掃路面，無影響車流，並於下午2時25分許現場排除並恢復通車。

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