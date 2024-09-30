批新北校園割頸案判太輕 葉元之籲教育部設校安人員

備受各界關注的新北市某國中割頸案一審判決出爐，行凶少年遭判9年、少女8年。國民黨立委葉元之表示，少年犯服刑三分之一即可假釋，殺害一條人命只需關3年，這樣的刑罰根本沒有嚇阻作用。呼籲教育部在國中增設校安人員，保護學校師生。

葉元之表示，目前社會上詐騙橫行，詐騙集團與幫派結合，到校園吸收學生擔任車手，造成有幫派背景的學生人數增加。刑期過輕的判決，反而可能讓少年覺得殺人無須付出嚴重代價，助長逞兇鬥狠情形，藉此幫派大老示好。這種現象不僅使校園環境面臨更大威脅，也讓家長、學生安全感備失。

葉元之指出，一般老師面對幫派少年，通常「無法管」也「不敢管」，他上會期多次提案在國中增設受過訓練的「校安人員」，確保校園安全，這是許多國中老師的心聲，但教育部政策牛步，僅回應已在國中增設「學務組副組長」。

葉元之批，學務組副組長為一般文職老師，無法面對幫派少年，許多學校的學務組長都是代理老師，因為許多正式老師不願接這個「困難」的工作。