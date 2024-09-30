彰化氣質女網戀港男要匯美金 警要求視訊馬上被掛電話

彰化縣一名長髮氣質女在網路認識自稱住在香港的男網友，女子陷入熱戀，香港男更以「老婆」相稱，後來男子稱妹妹急買車，他們手頭緊，請女子幫忙匯美金1萬元，女子想香港男妹妹不就是自己小姑，到銀行匯錢時，卻被行員和警方勸阻，並要香港男視訊確認，但男子直接掛電話，才讓女子驚覺受騙。

愛情網路詐騙就在你我身邊，彰化分局中正派出所最近接獲一家銀行通報一名女子到銀行要匯一萬美金，女子語氣急切說「這是我妹妹急用的購車款，麻煩您盡快幫我處理」，行員覺得女子態度有異，請女子當場打電話給妹妹，但電話中卻傳來男子聲音，女子又改口說是男友的妹妹，行員即通報警方前來處理。

警方到場後即要女子請男友用視訊確認身分，但對方推三阻四，不願意露面，找各種藉口迴避，最後乾脆把電話斷了。原來40幾歲氣質女最近在網路上結識一名自稱住在香港的男網友，兩人透過網路愈聊愈投機，男子甚至以老婆稱呼女子，發動噓寒問暖甜言蜜語，但最後竟是開口要借錢，在警方攔阻下，女子才發現自己受騙。