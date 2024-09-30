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冷氣行門口2分離式冷氣機被偷 撿回收男被逮：沒人阻止我搬走
邱姓男子撿資源回收維生，日前發現冷氣行把分離式冷氣機擺放在門口，以為是店家不要的逕自偷走，店員發現不見後報警，警方調閱監視器畫面，由於邱男是推著推車離去，一小時內就查獲到案，並逮回贓物，警詢後依法送辦。
警方日前下午4點多獲報，詔安街一間冷氣行報警稱，擺放在店外的兩組分離式冷氣機不翼而飛，由於是顧客換新後，要拿去「汰舊換新、申請補助款」的值錢物品，因此請求警察幫忙。
警方調閱監視器畫面，發現是一名習慣撿拾資源回收物品的邱男（69歲），由於他直接把冷氣機拿到推車上偷走，很快的就循線找到他。
邱男供稱，自己是看到冷氣行外放著分離式冷氣機，以為不要的才拿走，搬走過程中也沒有人阻止，根本沒有偷竊意圖，認為自己很無辜；警察在他家門外發現被偷走的贓物，依法查扣後再發還給冷氣行，警詢後依竊盜罪函送法辦。
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