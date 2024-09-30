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交友被念…台中高中生用生命安全嗆父 警花16小時找人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名高中生平時與父親同住，已因管教、相處問題有摩擦，月初時，其父因交友、課業問題，又與兒子起衝突，高中生用生命安全嗆父親後即離家出走，父親擔心兒子出意外，趕緊通報警方緊急協尋，警方除了加強線上巡邏外，也調閱路口監視器，經多方調查後，事隔十多個小時，才確認高中生以步行方式跑到外婆家暫住，警員安撫後已返家。

第五警分局北屯所在7日晚間9時許，接獲父親報案，稱其讀高中、17歲的兒子在與他爭吵後，離家出走，臨走前還嗆聲，父親擔心兒子想不開，加上兒子沒有帶錢包、手機，因此趕緊報案協尋。

警方獲報後，立即以緊急協尋案件受理，除了請線上警網加強巡視外，也指派專人調閱監視器畫面，並查訪相關人員，希望能盡速找出少年的去向。

經多方查詢，警員透過學校老師所提供的資訊，掌握少年可能前往的地點，隔天下午1時許，才在少年位於大里區的外婆家順利找到他。

警員尋獲少年時，少年對警方有所抗拒，不願透露離家原因，當時24歲的施姓警員因年齡與少年較接近，以同理心的方式，不斷耐心開導、安撫，少年才卸下心房，跟警員透露，會與父親吵架，主要是因交友與課業問題，才會一時講出氣話，離家後想找平時疼愛他的外婆傾吐心事。

少年還說，離家時太氣憤，沒有情急沒帶手機、現金，選擇以徒步方式，前往外婆家，邊走邊向路人問路，口渴時就到超商向店員討水喝，花了將近7小時，才從北區抵達外婆家，幸好途中沒有發生危險。

警方隨即聯繫少年父親，讓父親終於放下心中的大石，而少年經過警方耐心安撫、開導後，也逐漸理解父親的苦心，承諾「未來不再輕易離家」，以免讓家人擔心受怕。

第五分局呼籲，家庭成員間應保持理性溝通，別因一時衝動造成不可挽回的遺憾。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市一名高中生（經變色處理）在月初時與父親吵架後離家，警方花了16小時找到人。圖／第五警分局提供
台中市一名高中生（經變色處理）在月初時與父親吵架後離家，警方花了16小時找到人。圖／第五警分局提供

監視器 高中生

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