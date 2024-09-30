高雄23歲子持刀殺死49歲母 社會局：已派社工關心家屬

高雄市一名鄭姓男子昨天持水果刀殺死葉姓母親，社會局表示，因死者與丈夫都是身心障礙者，案發後社會局已派社工前往派出所關心、陪同家屬，後續將依家屬需求，提供旅館安置、喪葬、法律等協助。

據了解，鄭姓男子（23歲）與胞姊、母親葉姓女子（49歲）、父親一家四口住在前鎮區，鄭男目前雖在待業中，母親及父親各自領有身心障礙生活扶助金，非列管的弱勢家庭，之前也沒有通報過家暴事件。

鄭男昨晚因母親行為異常，屢勸不聽，鄭男情緒頓時失控，持水果刀砍向母親，導致母親頸動脈大量出血，119救護人員到場時已無呼吸心跳，立即送醫至阮綜合醫院搶救，後經搶救無效。

社會局說，本案已派社工前往派出所關心陪同家屬，後續將依需求提供旅館安置、喪葬、法律等協助。當市民因家庭經濟陷困、或家庭成員因發生變故致影響家庭功能、有情緒困擾、照顧壓力而無法解決時，可向政府相關部門尋求協助。

社會局表示，如果家庭發生嚴重衝突或暴力事件、應立即離開現場，並主動撥打113或110求助，由專業人員及警方適時介入維護人身安全。

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