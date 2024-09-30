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嘉縣農民颱風凱米失蹤逾2個月 家屬求神問卜不放棄

中央社／ 嘉義30日電

中度颱風山陀兒逼近，2個月前因颱風凱米失蹤嘉義縣郭姓農民，至今仍未尋獲，消防當時歷經10天搜尋未果，研判已被帶出海；不過家屬並未放棄，還是四處求神問卜找人。

住嘉義縣番路鄉下坑村的郭姓男子於7月25日、凱米颱風天駕駛小貨車準備前往農田巡察，之後音訊全無，家人隔天早上報警，並與消防人員協尋，僅在農田附近發現郭男小貨車及1把農用刀具，懷疑是跌落農田附近涵洞失蹤。

嘉義縣消防局表示，現場無目擊人員，僅有郭男駕駛小貨車停放在台3線282公里處，消防人車與救難協會人員於7月26日至8月3日，自現場水溝往下游清水溪支流搜尋，擴大範圍至番路鄉三寶門保安府後大排水溝，以及周邊溪流，仍未發現，期間還出動空拍機、搜救犬，還是沒有任何發現。

消防局指出，歷經10天搜尋，郭男幾乎可能出現地方都已找遍，研判當時周邊溪流水勢湍急，有可能已被帶出海，經與家屬協調，並徵得同意後續未再進行搜尋。

番路鄉下坑村長李啟榮今天告訴中央社記者，郭男失蹤至今逾2個月，當時郭男只是出門要到農田除草防淤積，卻一去未回；家屬因沒有找到人，十分傷心，這段期間仍四處求神問卜，只要指示可能出現的地方，家屬都會過去察看，卻總失望而歸。

嘉義地檢署指出，根據災害防救法第62條規定，因災害失蹤的民眾，有事實足以認為確已因災死亡而未發現屍體者，利害關係人或檢察官應於災害發生後1年內，向法院聲請死亡宣告。

凱米颱風 嘉義 失蹤

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