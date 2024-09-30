逾300公斤牆面傾倒…她的腳被壓住 7壯漢合力抬牆助脫困

基隆市建民街一處空地施工時，丁姓女子今天在清理水溝時，旁邊民宅的老舊牆面突然傾倒，壓住她的腳。現場另3名工人無法抬起牆面，打119求助，消防員到場後，合力搬開女兒牆，丁女才脫困，送醫後脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點32分接獲報案，健民街一處空地有人被磚牆壓住，需要救援。

中山消防分隊長林婉柔率隊到場，看到20多歲丁女的腳被倒塌的牆面壓住。磚牆估計重量超過300公斤，幸好丁女只腳被壓住。消防員和工人共7人合力抬起牆面，助丁女脫困。丁女的腳受傷，仍能走路，由救護車送往基隆長庚院治療，無生命危險。