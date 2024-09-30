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他坐28頂樓「看風景」 北市警說：差點一起下去

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

謝姓男子日前跟老婆離婚，越想越難過，獨自跑上北車附近的高樓大廈頂樓28樓，拍照片傳給老婆說「上面風景很好」，老婆嚇的報警。警方獲報，動員3人到大廈頂樓查看，由於他雙腳向外，隨時可能會發生憾事，遂機警的躡手躡腳，從後面趁隙把他從欄杆快速抱下，化解一場虛驚。

中正一分局忠孝西路派出所長廖嵥俊、警員張敬、張哲誠日前下午1點多獲報「有人坐在高樓大廈外」，根據報案人提供的照片內景色，研判是轄內某大廈後，3人一組至大廈頂樓察看，果然看到謝男（45歲）雙腳在外，身體坐在欄杆上。

員警發現他看著手機哭泣，認定「動作要快」，於是3人悄悄從後方接近，試圖趁他不注意直接從後抱起，就在只差一步時，謝男疑因聽到腳步聲轉頭查看，警員張敬怕他「想不開」，立刻一個箭步上前拉住，再大力把他拉回頂樓地面。

根據秘錄器影像，只見員警大喊「先生」、「欸欸欸」、「不要，千萬不要」，順利把他救下後，大聲詢問「你在幹嘛拉，上手銬，人生好好的幹嘛這樣子，不要想不開」。

由於謝男一開始不想讓警方救援，一度拉扯，警員張敬事後想到「樓高28層，差點一起被他拉下去」，激動到哭出來，直言「我也有家人耶！」；消防局救護人員隨後趕抵，起初認為傷患無虞，不願幫忙強制送醫，但在派出所長廖嵥俊的積極溝通下，順利完成強制送醫程序。

謝男被拉下後，自責稱不好意思，表示跟老婆在談離婚，就只剩下簽字了，儘管自己是同意的，但想一想越發難過，才突然萌生負面念頭，上去頂樓「看風景」。

中正第一分局呼籲，情緒卡關、勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，相信一定能夠度過難關，若身旁親友或自己也有類似情況，可以撥打生命專線1995專線尋求諮詢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

忠孝西路派出所員警機警的處理，順利把想不開的男子，從高樓處救下。記者翁至成／翻攝
忠孝西路派出所員警機警的處理，順利把想不開的男子，從高樓處救下。記者翁至成／翻攝
忠孝西路派出所長廖嵥俊（右）、警員張敬（中）及張哲誠（左）日前順利把想不開的男子，從高樓處救下。記者翁至成／翻攝
忠孝西路派出所長廖嵥俊（右）、警員張敬（中）及張哲誠（左）日前順利把想不開的男子，從高樓處救下。記者翁至成／翻攝
由於謝男一開始不想讓警方救援，一度拉扯，警員張敬（右）事後想到「樓高28層，差點一起被他拉下去」，激動到哭出來，直言「我也有家人耶！」。記者翁至成／翻攝
由於謝男一開始不想讓警方救援，一度拉扯，警員張敬（右）事後想到「樓高28層，差點一起被他拉下去」，激動到哭出來，直言「我也有家人耶！」。記者翁至成／翻攝

溝通 老婆 離婚 頂樓

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