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獨居失智婦大熱天穿棉襖呆坐馬路 親友接警電話嚇壞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名75歲陳姓老婦，昨下午外出散步卻忘了回家的路，獨自呆坐在馬路邊，巡邏員警見狀上前關心，並帶著她前去詢問當地里長，順利查出老婦的身分，將她平安護送返家。

大園分局埔心派出所員警昨下午9點多巡邏行經中正東路二段時，看見一名老婦獨自坐在馬路邊，面容呆滯、神情恍惚，炎熱高溫下仍穿著厚重外套衣物，且一腳穿雨鞋、一腳穿拖鞋，褲子上有明顯泥濘汗漬，立刻上前關心並提供礦泉水解渴。

老婦對於員警的關懷提問均無法回答，說不出自己的姓名及住處，員警試著詢問四周住戶及店家，皆無人認識該名老婦，員警只好帶著老婦去詢問當地里長，里長將老婦照片傳到里民群組，順利查出老婦的身分，並與其家屬聯繫。

陳婦家屬表示，陳婦獨自一人居住在老家，雖有輕微失智情形，但生活仍可自理，這個情況是第一次發生，以後會更加注意陳婦的狀況。警方後續將陳婦平安護送返家，家屬感謝警方的熱心幫忙。

桃園市大園區一名75歲陳姓老婦，昨下午外出散步卻忘了回家的路，獨自呆坐在馬路邊。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名75歲陳姓老婦，昨下午外出散步卻忘了回家的路，獨自呆坐在馬路邊。記者周嘉茹／翻攝
陳婦平時獨自一人住在老家，雖有輕微失智情形但仍可自理，家屬指出這個情況是第一次發生。記者周嘉茹／翻攝
陳婦平時獨自一人住在老家，雖有輕微失智情形但仍可自理，家屬指出這個情況是第一次發生。記者周嘉茹／翻攝
員警帶著老婦去詢問當地里長，里長將老婦照片傳到里民群組，順利查出老婦的身分。記者周嘉茹／翻攝
員警帶著老婦去詢問當地里長，里長將老婦照片傳到里民群組，順利查出老婦的身分。記者周嘉茹／翻攝

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