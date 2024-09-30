機車乘客竟將大鍋具戴在頭上 警：依法開罰

台南市一名機車乘客昨晚搭機車行經北區西門路、公園南路口，將大型不鏽鋼鍋具倒扣頭部，有人將此事PO上網，引起許多路過民眾議論說:「這樣可以嗎?」還有人認為並不安全 。警方今天說，影片中機車乘客將鍋具倒扣頭部，如查明未戴安全帽，可依道交條例第31條第6項處500元罰鍰。

陳姓市民說，這樣雖然搞笑，萬一發生車禍，頭部可能被撞上造成二次傷害，並不安全。林姓女子表示，這樣做可能為了一時方便，要將新買的鍋具帶回家，但並不安全。

台南市警五分局立人派出所所長顏水和表示，影片中機車乘客將鍋具倒扣頭部，如查明未戴安全帽，可依道交條例第31條第6項處500元罰鍰；另附載物品超過肩部，將依同法條第5項規定，機車附載物品不依規定，處以300元罰鍰，警方將確認違規事實後依法舉發。