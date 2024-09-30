影／不講武德8打1 淡水屁孩亂鬥受傷送醫

新北市淡水區有2名玩改裝機車的車友吵架，昨晚相約談判，不料其中一方來了8個人，用辣椒水和甩棍把單獨赴約的張姓男子打到遍體鱗傷送醫院，警方火速攔截將所有嫌犯帶回偵辦，調查釐清是否使用槍枝。

據了解，23歲被害人張男與22歲許姓主嫌是車友，日前在社群媒體互嗆，昨晚11時許相約到淡水區北投子山腳下1處空地「輸贏」。張男單獨赴約，許男卻帶了7個人到場，持甩棍及辣椒水攻擊張男。

快打警力獲報趕抵時，只剩被害人在場，頭部約5公分撕裂傷、全身多處擦挫傷，被救護車送醫急診，現場採證發現多枚塑膠BB彈。警方發動攔截圍捕，午夜0時於聖約翰科技大學前方攔獲許姓主嫌，帶返分局釐清案情。