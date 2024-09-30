因收訊不好、誤刪通訊錄 台中男石擊通訊行

台中市張姓男子29日拿石頭丟西區一家通訊行。圖／讀者提供

台中市張姓男子疑不滿通訊行販售的手機收訊不佳，店家在處理時又誤刪其通訊錄，因此氣得拿路旁石頭砸店，店家報案後，警方依毀損罪函送法辦。

第一警分局在昨天晚間8時許獲報，在西區美村路一段的通訊行，有人拿石頭砸店。

員警到達現場後，張已離去。員警在店內調閱監視器期間，張自行返回店家投案，全案依毀損罪函請台中地檢署偵辦。

經查，張姓男子（51歲）因向該店家反映手機訊號差，多次未改善，且店員協助其手機設定時，通訊錄資料遺失，張憤而在路旁拾起石頭一塊，砸破店家玻璃門，現場無人受傷。

第一警分局呼籲，絕對不容許暴力情事在台中市發生，警方將秉持除惡務盡精神，從嚴、從速偵辦，將不法份子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。