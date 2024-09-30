高雄酒空迷航 脫序滋事1夜多起

高市新興區七賢一路一家酒吧外，今晨酒客參加酒空迷航活動後，醉躺在人行道與馬路邊，醜態百出。圖／取自社群「社會事新聞影音」 高雄市50家酒吧、夜店業者串聯推出「盛SHOT光年」酒空迷航系列活動，由觀光局協助宣傳，但前晚至昨天凌晨發生多起酒客脫序、打架、喧譁、車併排等滋擾事件，警方疲於奔命，外界負評不斷。觀光局澄清，此活動是民間舉辦，僅協助行銷，已建議主辦單位改善。

「盛SHOT光年」今年邁入第3年，觀光局前天發布新聞稿指出，系列活動28、29日在大高雄登場，4千張門票秒殺，共匯集超過高雄40家特色酒吧、居酒屋及餐酒館，28日舉辦酒精路跑、29日於駁二藝術特區辦理酒空市集派對，50店參與。

豈料，一夜下來，市區各地上演遊客酒後脫序行為，新興區51歲陳姓男子和46歲張姓男子與其他友人相約唱歌，離場後，因結帳起口角拉扯，警方到場喝斥泥醉的兩人，強行壓制帶回查辦。

另七賢一路一家酒吧外，10餘名男女參加酒空迷航活動後，在店外大聲喧譁，甚至有人醉躺在行人道與馬路之間，醜態百出，警方到場處理還被酒客嗆聲。

左營區一家酒吧湧入上百名男女，凌晨在外排隊等接駁車，喧譁擾鄰，接駁車更大剌剌在馬路併排，轄區警方一夜接獲4次影響交安報案電話，疲於奔命。

觀光局說明，接獲居民投訴特定店家人潮眾多喧譁問題，除第一時間要求活動主辦方、店家與相關單位積極管理顧客秩序，亦積極掌握店家因應改善情形，警察局迅速派員到場勸導，日後加強提醒業者約束此類活動秩序。

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