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女大生遭輾死 東海追思 頒畢業證書

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中報導

東海會計系老師送林姓女大學生一隻代表已畢業的「畢業熊」，由林母收下。記者黃寅／攝影
東海會計系老師送林姓女大學生一隻代表已畢業的「畢業熊」，由林母收下。記者黃寅／攝影
東海大學林姓女學生日前魂斷公車輪下，學校昨舉辦追思會，林母從校長張國恩手中接下女兒的「榮譽畢業證書」時，忍不住轉身拭淚，韓舞社夥伴跳「再次重逢的世界」送別昔日社長，也追憶她的過往。

林姓女學生9月22日與王姓學姐路過「宮原眼科」前，遭巨業客運施姓駕駛輾斃，東海大學當晚發聲明表達憤怒，並譴責業客運。昨追思會上，播放林姓女學生生前點滴，師生親友頻頻拭淚、致詞哽咽，場面哀戚。林女母親感謝校方、師生協助，還有親朋好友、社會大眾關心，她說，女兒最大心願是畢業後要考取會計師，但已無法達成。

張國恩昨代表校方頒給林生榮譽畢業證書，林母上台代領，系上師生也贈「畢業熊」。韓舞社夥伴表演一起跳過的「再次重逢的世界」，把林生生前最喜歡玩偶「水豚君」放在舞群中心，象徵她站在永遠的C位，大夥不捨與思念，邊跳邊掉淚。

由於同行王姓學姐向林母證稱，林女當時僅手臂被壓斷，仍在喊「救命」，但司機查看後仍加油門移車才釀禍。警已通知王女作第二次筆錄，另通知到場查看的男子與駕駛，釐清案發經過。

台中市長盧秀燕昨二度到路口視察。盧說，全市一天公車有8000班次，但「零星事故仍不允許」，造成傷亡都是家屬的痛。盧27日宣布，展開3個月的「公車大執法」直至改善。

公車 東海大學 畢業證書 盧秀燕

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