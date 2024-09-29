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影／高雄BMW大寮加霸王油 飛車至市區路口又誇張闖紅燈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛BMW轎車昨晚7時28分許在大寮區鳳林二路加油站加2000元油料，趁加油員不注意，火速駛離現場，疑一路飛車至新興區中正三路與復興路口，誇張闖紅燈；警方指，BMW轎車加霸王油時前後均未懸掛車牌，闖紅燈違規部分，已根據車號將對車主開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，地點在高市某處加油站，只見一輛BMW轎車昨晚7時28分在中油加油站加完油，加油員蓋上蓋子，正將油槍歸位時，駕駛突然駛離現場，讓加油站女員工錯愕不已。

隨後這輛加霸王油的BMW轎車又被他車拍下，在新興區中正三路與復興二路口，闖越紅燈，在路中央險些撞上一輛轎車，所幸駕駛先停下，隨後見沒車，直接闖越路口，消失在畫面中。

警方事後檢視影片，發現這輛囂張的BMW駕駛在大寮區鳳林二路中油加盟站加了2000元霸王油，站長向林園警分局報案後，警方指，當時加霸王油的BMW前後均未懸掛車牌，仍在追查駕駛下落。

新興警分局警方則表示，檢視影片後，不確定是否BMW懸掛偽造車牌，已依據道路交通管理處罰條例53條對闖紅燈的蔡姓車主開出可處1800元至5400元罰單。

高市一輛BMW轎車昨晚7時28分許在大寮區鳳林二路加油站加2000元油料，趁加油員不注意，未付錢即火速駛離現場。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛BMW轎車昨晚7時28分許在大寮區鳳林二路加油站加2000元油料，趁加油員不注意，未付錢即火速駛離現場。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市BMW轎車昨晚疑在大寮區加完霸王油，不久出現在新興區中正三路與復興二路口誇張闖越紅燈，被他車行車記錄器拍下PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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