影／高雄BMW大寮加霸王油 飛車至市區路口又誇張闖紅燈

高雄市一輛BMW轎車昨晚7時28分許在大寮區鳳林二路加油站加2000元油料，趁加油員不注意，火速駛離現場，疑一路飛車至新興區中正三路與復興路口，誇張闖紅燈；警方指，BMW轎車加霸王油時前後均未懸掛車牌，闖紅燈違規部分，已根據車號將對車主開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，地點在高市某處加油站，只見一輛BMW轎車昨晚7時28分在中油加油站加完油，加油員蓋上蓋子，正將油槍歸位時，駕駛突然駛離現場，讓加油站女員工錯愕不已。

隨後這輛加霸王油的BMW轎車又被他車拍下，在新興區中正三路與復興二路口，闖越紅燈，在路中央險些撞上一輛轎車，所幸駕駛先停下，隨後見沒車，直接闖越路口，消失在畫面中。

警方事後檢視影片，發現這輛囂張的BMW駕駛在大寮區鳳林二路中油加盟站加了2000元霸王油，站長向林園警分局報案後，警方指，當時加霸王油的BMW前後均未懸掛車牌，仍在追查駕駛下落。