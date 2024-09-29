女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

「你內心壓傷破碎，要記得有人在為你禱告」東海大學林姓女大生日前與學姐到台中市中區逛街，過行人穿越道時被巨業客運撞死，學校師生悲痛不已。校方今天替她舉辦追思會，校長張國恩頒給她「榮譽畢業證書」由林媽媽代表接受，會計系也送給她一隻代表畢業的「畢業熊」，韓舞社的社員則現場替她跳了一曲她最愛的舞蹈，追憶她的過往，也希望她放遠記住此舞。

林媽媽和林姓女大學的弟弟，以及親友今天都出席追思會，但僅林媽媽受訪時僅鞠躬感謝校方一路以來的支持，特別是學務長、教官，和默默支持的老師、親朋好友和社會大眾，並未回應對車禍的進一步看法。她說，女兒最大心願是畢業後要考取會計師，但這一願望已無法達成。

包括會計系主任湯麗芬等人致詞時都數度哽咽，學生看著舞台上播放林姓女大生的影片也都在坐位上悄悄拭淚。韓舞社的女學生更是臉上掛著淚水，跳完整支舞，最後還獻上了一個林姓女大學生最喜愛的「水豚君娃娃」給林母。參加追思會的師生也寫上祝福卡片排隊魚貫的把卡輻片丟在籃子裡。

追思會在東海大學路思義教堂舉辦，幾乎會計系的師生和管理學院的老師、院長都到了，大家都追憶林姓女大生在校優良的表現，並說她盡職、負責、待人有禮，成績又好，是一位非常值得肯定的學生。台中市交通局長葉昭甫也代表市長盧秀燕前往致意。

東海大學的東海教會詩班、校牧室團契今都為她獻唱詩歌，牧師陳尚仁並為她證道，追思會莊嚴隆重。