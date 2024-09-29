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女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

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女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

「你內心壓傷破碎，要記得有人在為你禱告」東海大學林姓女大生日前與學姐到台中市中區逛街，過行人穿越道時被巨業客運撞死，學校師生悲痛不已。校方今天替她舉辦追思會，校長張國恩頒給她「榮譽畢業證書」由林媽媽代表接受，會計系也送給她一隻代表畢業的「畢業熊」，韓舞社的社員則現場替她跳了一曲她最愛的舞蹈，追憶她的過往，也希望她放遠記住此舞。

林媽媽和林姓女大學的弟弟，以及親友今天都出席追思會，但僅林媽媽受訪時僅鞠躬感謝校方一路以來的支持，特別是學務長、教官，和默默支持的老師、親朋好友和社會大眾，並未回應對車禍的進一步看法。她說，女兒最大心願是畢業後要考取會計師，但這一願望已無法達成。

包括會計系主任湯麗芬等人致詞時都數度哽咽，學生看著舞台上播放林姓女大生的影片也都在坐位上悄悄拭淚。韓舞社的女學生更是臉上掛著淚水，跳完整支舞，最後還獻上了一個林姓女大學生最喜愛的「水豚君娃娃」給林母。參加追思會的師生也寫上祝福卡片排隊魚貫的把卡輻片丟在籃子裡。

追思會在東海大學路思義教堂舉辦，幾乎會計系的師生和管理學院的老師、院長都到了，大家都追憶林姓女大生在校優良的表現，並說她盡職、負責、待人有禮，成績又好，是一位非常值得肯定的學生。台中市交通局長葉昭甫也代表市長盧秀燕前往致意。

東海大學的東海教會詩班、校牧室團契今都為她獻唱詩歌，牧師陳尚仁並為她證道，追思會莊嚴隆重。

台中市交通局長葉昭甫（中）代表市長盧秀燕前往向林姓女大學生媽媽和親友致意。記者黃寅／攝影
台中市交通局長葉昭甫（中）代表市長盧秀燕前往向林姓女大學生媽媽和親友致意。記者黃寅／攝影
林姓女大學生的大幅照片豎立在追思會場上。記者黃寅／攝影
林姓女大學生的大幅照片豎立在追思會場上。記者黃寅／攝影
東海大學今天替林姓女大學生舉辦追思會，校長張國恩（左）頒給她「榮譽畢業證書」由林媽媽代表接受。記者黃寅／攝影
東海大學今天替林姓女大學生舉辦追思會，校長張國恩（左）頒給她「榮譽畢業證書」由林媽媽代表接受。記者黃寅／攝影
東海大學會計系老師也送給林姓女大學生一隻代表已畢業的「畢業熊」由林母收下。記者黃寅／攝影
東海大學會計系老師也送給林姓女大學生一隻代表已畢業的「畢業熊」由林母收下。記者黃寅／攝影
東海大學在為林姓女大學生舉辦的追思會上播放紀念影片。記者黃寅／攝影
東海大學在為林姓女大學生舉辦的追思會上播放紀念影片。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，追憶她的過往。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，追憶她的過往。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，跳舞時哀悽表情寫在臉上。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，跳舞時哀悽表情寫在臉上。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，跳完時還向家屬致意。記者黃寅／攝影
東海大學韓舞社的社員學生們現場替林姓女大學生跳了一曲她最愛的舞蹈，跳完時還向家屬致意。記者黃寅／攝影
參加追思會的師生也寫上祝福卡片排隊魚貫的把卡輻片丟在籃子裡。記者黃寅／攝影
參加追思會的師生也寫上祝福卡片排隊魚貫的把卡輻片丟在籃子裡。記者黃寅／攝影

台中市 大學生 東海大學 車禍

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