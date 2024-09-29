女山友摔落雙龍林道 消防局盼颱風山陀兒風雨前救出

16人登山隊前往信義鄉山區，1名女子今天在距雙龍林道登山口約3公里處摔落邊坡，南投縣消防局趕往救援，預計晚間接觸，再評估連夜或明早下撤，拚趕在颱風山陀兒前完成救援。

交通部中央氣象署今天上午發布輕度颱風山陀兒海上颱風警報。南投縣政府消防局中午獲報信義鄉山域事故案件，派遣轄區信義、玉山分隊出勤，初步了解1名女子在距離雙龍林道登山口約3公里處摔落邊坡，疑大腿骨折，意識清楚但無法行走而求救。

南投縣消防局指出，一支16人登山隊昨天從信義鄉雙龍林道入山前往「巒安堂」地區，過夜後今天回程下山，隊中1名女子在距離登山口約3公里處摔落邊坡，消防局與林務人員組成搜救隊下午入山，預計今天晚間接觸傷者，視情況評估連夜或明天一早下撤。

由於颱風山陀兒逼近台灣，這支16人登山隊有12人先行下山，其餘4人留在山區待與6名搜救隊員會合，消防局表示，由於雙龍林道路況不佳，行車終點再走到登山口約1個多小時，再走約3公里，今天晚間可到達傷者位置，盼在颱風山陀兒風雨來襲前完成救援任務。

另外，因已發布颱風山陀兒海上警報，玉山國家公園自9月29日上午8時30分起全面禁止入園，玉山國家公園管理處統計共125隊369人入園，經勸阻未入園共39隊116人、已出園18隊46人、山區安全住宿2隊7人、200人正出園中，無隊伍就地避難，資訊持續更新。