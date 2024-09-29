快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

女山友摔落雙龍林道 消防局盼颱風山陀兒風雨前救出

中央社／ 南投縣29日電

16人登山隊前往信義鄉山區，1名女子今天在距雙龍林道登山口約3公里處摔落邊坡，南投縣消防局趕往救援，預計晚間接觸，再評估連夜或明早下撤，拚趕在颱風山陀兒前完成救援。

交通部中央氣象署今天上午發布輕度颱風山陀兒海上颱風警報。南投縣政府消防局中午獲報信義鄉山域事故案件，派遣轄區信義、玉山分隊出勤，初步了解1名女子在距離雙龍林道登山口約3公里處摔落邊坡，疑大腿骨折，意識清楚但無法行走而求救。

南投縣消防局指出，一支16人登山隊昨天從信義鄉雙龍林道入山前往「巒安堂」地區，過夜後今天回程下山，隊中1名女子在距離登山口約3公里處摔落邊坡，消防局與林務人員組成搜救隊下午入山，預計今天晚間接觸傷者，視情況評估連夜或明天一早下撤。

由於颱風山陀兒逼近台灣，這支16人登山隊有12人先行下山，其餘4人留在山區待與6名搜救隊員會合，消防局表示，由於雙龍林道路況不佳，行車終點再走到登山口約1個多小時，再走約3公里，今天晚間可到達傷者位置，盼在颱風山陀兒風雨來襲前完成救援任務。

另外，因已發布颱風山陀兒海上警報，玉山國家公園自9月29日上午8時30分起全面禁止入園，玉山國家公園管理處統計共125隊369人入園，經勸阻未入園共39隊116人、已出園18隊46人、山區安全住宿2隊7人、200人正出園中，無隊伍就地避難，資訊持續更新。

南投縣 玉山國家公園 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風逐漸逼近 中央地方齊心防颱應變工作

山陀兒來襲！水利署1700多台移動抽水機備戰 台水：確保供水穩定

颱風山陀兒來襲 北市災變中心三級開設

受到山陀兒颱風影響 民航局：國內線取消14架次

相關新聞

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

「你內心壓傷破碎，要記得有人在為你禱告」東海大學林姓女大生日前與學姐到台中市中區逛街，過行人穿越道時被巨業客運撞死，學校...

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

新竹縣26日發生死亡車禍，29歲莊女騎車行經竹東鎮北興路二段時，遭變換車道的銀色轎車撞上，莊女在地上滾了一圈後被車輾過，...

欲搭公車卻當面遭警攔停！他「只能用跑的去火車站」 台中警曝原因

台中市一名網友昨天在社群平台threads分享，他原本欲搭的公車，「在面前被攔停了」，導致他必需用跑得去車站，引發網友討...

東海女大生被巨業司機二次輾壓？警昨再問目擊學姐釐清

巨業客運施姓司機在22日開公車撞死東海大學林姓女大生，倖存的王姓學姐向林女母親證稱，當時林女僅手臂被壓斷，仍在喊「救命」...

北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血...畫面曝光

台北市大安區忠孝東路四段，今天早上10點多發生4車撞擊意外，40歲張姓男子開小貨車載送蔬果，疑因恍神，往前追撞前方停等紅...

國1北上轎車突拋錨…竟「人肉擋車」示警 警提醒這樣做

國1北向59.7公里中壢路段今天中午前一輛轎車在中線車道拋錨故障，未料駕駛人竟下車在車後方揮舞紅色衣物「人肉擋車」示警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。