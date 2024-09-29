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國1北上轎車突拋錨…竟「人肉擋車」示警 警提醒這樣做

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國1北向59.7公里中壢路段今天中午前一輛轎車在中線車道拋錨故障，未料駕駛人竟下車在車後方揮舞紅色衣物「人肉擋車」示警，路過車輛捏一把冷汗，國道警方今天下午呼籲，民眾車輛行駛國道途中故障拋錨或緊急情況，應立即打開危險警示燈，順勢滑離車道至路幅較寬安全處打電話求援，絕不能站在車後方待援，避免生命危險。

民眾爆料指出，一名轎車駕駛行駛國1北向59.7公里中壢路段，疑似突然拋錨故障，卡在國1的中線車道，該男子拿出類似紅色衣物，站在車後方揮舞，行經車輛經過險象環生，十分危險，令人捏一把冷汗，幸好拖吊車據報趕到拖吊離開，結束一場虛驚。

國道警方表示，這位轎車駕駛人是錯誤示範，十分危險，車輛行駛國道途中，如果機件故障或其他緊急情況拋錨，無法繼續行駛時，切勿警慌失措，應立即打開危險警示燈，注意後方行車狀態及距離，順勢滑離車道，選擇路幅較寬安全處所，並在車輛後方100公尺處豎立故障標誌，再利用1968App請求救援服務，駕駛或車內人員務必站立在護欄外或車輛下游安全位置，不能在車後方停車揮舞，避免生命危險。

國1北向中壢路段一轎車在中線拋錨，駕駛人竟在車後方揮舞類似紅色衣物示警，十分危險。記者曾增勳／翻攝
國1北向中壢路段一轎車在中線拋錨，駕駛人竟在車後方揮舞類似紅色衣物示警，十分危險。記者曾增勳／翻攝
國1北向中壢路段一轎車在中線拋錨，駕駛人竟在車後方揮舞類似紅色衣物示警，十分危險。記者曾增勳／翻攝
國1北向中壢路段一轎車在中線拋錨，駕駛人竟在車後方揮舞類似紅色衣物示警，十分危險。記者曾增勳／翻攝

國道 車道

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