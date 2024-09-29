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欲搭公車卻當面遭警攔停！他「只能用跑的去火車站」 台中警曝原因
台中市一名網友昨天在社群平台threads分享，他原本欲搭的公車，「在面前被攔停了」，導致他必需用跑得去車站，引發網友討論，第二警分局表示，該輛公車在北區精武路、雙十路違規跨越雙車道，因此攔停後依法告發，可罰600元至1200元罰鍰。
第二警分局表示，昨天晚間9時與，育才派出所員警巡經北區精武路、雙十路時，發現一輛公車行駛時，變換車道時不依標線行駛、違規橫跨雙車道，員警隨即在雙十路上安全處所將該車攔停，依道交條例告發，可罰600元至1800元。
二分局表示，市警局為維護市民朋友的行走安全，自今年9月25日起啟動「公車大執法」專案勤務，重點是加強公車駕駛違規行為取締，包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等。
二分局呼籲，公車及大客車駕駛人員能更遵守交通規則及安全，市長盧秀燕也宣示「即使零星事故也不容許」，保障市民行的安全。
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