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音訊全無…金門婦女失蹤超過十日 動員逾百人次搜救仍未果

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門發生女子失蹤事件，金門警局金湖分局指出，一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲，呼籲民眾若有發現長袖格子上衣、短裙等特徵可聯絡警方，讓家屬早日安心。

家住金寧鄉古寧村的女子李美蘭於9月19日上午出家門後遲未返家，家屬心急如焚，於21日向金城分局報案，並透過社群平台向大眾求援，警方獲報後調閱監視系統發現李女於19日早上獨自騎乘機車出現於金沙鎮民俗文化村前道路，並於山后村海岸旁產業道路尋得李女騎乘的機車，但未見其蹤影，且再無影像可尋。

金湖分局說明，警方鎖定該區域展開調查及搜尋，自本21日起迄至23日止共計動員警（義）消、岸巡、軍方及民力等各方人力，執行搜尋勤務5勤次，動員人力達百人次以上，但仍無所獲。縣警局昨下午再召集金湖分局及金城分局警力，結合軍方、義消、岸巡及民力等80餘人擴大搜尋，金防部指揮官李定中、金寧鄉鄉長楊忠俊及古寧村村長李開陣並到場關心及慰問搜尋人員的辛勞。

金湖分局指出，搜尋工作依照地形及可疑走失方向規畫編組，沿金沙鎮官澳馬山觀測站至金湖鎮烽上海岸進行岸邊、樹林、廢棄碉堡及山后村周遭草叢、空屋等搜尋，直至傍晚6時許仍未有所獲。金湖分局表示，李女失蹤當日穿著長袖格子上衣、短裙，特徵為白髮、身高約157公分、矮胖，民眾如有發現可聯絡金沙分駐所、金湖分局等。

金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，21日起動員各方人力達百人次以上，昨再次擴大搜尋卻仍無所獲。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，李女失蹤當日穿著長袖格子上衣、短裙，特徵為白髮、身高約157公分、矮胖。圖／金湖分局提供
金門一名李姓女子19日出門後就失蹤，李女失蹤當日穿著長袖格子上衣、短裙，特徵為白髮、身高約157公分、矮胖。圖／金湖分局提供

人力 失蹤 金門

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