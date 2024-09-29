又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

新竹縣26日發生死亡車禍，29歲莊女騎車行經竹東鎮北興路二段時，遭變換車道的銀色轎車撞上，莊女在地上滾了一圈後被車輾過，當場傷重不治。今天有網友上傳關鍵影片，發現肇事車主案發時，竟在使用手機，疑分心釀禍。

有網友今天在臉書「新竹大小事」貼出行車紀錄器畫面，只見當時銀色轎車行駛在內線，莊女則沿著外側車道的白線前進，不過因莊女發現前方有一輛臨停車輛，莊女為閃避，慢慢切往外側車道中間前進。

未料銀色轎車在未打方向燈的情況下，突然切向外側車道，並直接撞上莊女，莊女跌落在地滾了一圈後被輪胎輾過，隨後躺在地上一動也不動，送醫後傷重不治。行車紀錄器也拍到銀色轎車駕駛驚覺撞到人後，還往前開將近15公尺才將手機放下，但肇事者沒有下車查看，接著就開車肇逃離開，這段影片也成為檢警調查的重要證據。

據了解，肇事的銀色轎車車主65歲，案發後竟直接肇事逃逸，警方循線上門，他才辯稱「以為撞到東西、不知道撞到人」，全案除依過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦外，警方也將對其開車講手機的行為開出罰單，至於路邊違規臨停的車輛駕駛，也一併依過失致死罪嫌送辦。

行車紀錄器畫面曝光後，不少網友憤怒撻伐：「真的太可惡啦！撞到人還直接壓過去！根本不把人命當一回事」、「真的恐怖人間炸彈」，也有網友不捨表示：「受害者是我的鄰居，從小看著長大的孩子，一個很乖很孝順工作認真的女孩，家中父母都是需要看護的，近中午時聽見她們家外籍看護哭的很大聲才知道的，真的很心痛」。