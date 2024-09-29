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4男盜獵梅花鹿稱要自己吃 警查獲2獵槍無照依法裁處

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

梅花鹿遭盜獵，屏東恆春警分局今天凌晨2點在台26線鵝鑾路段發現一輛貨車行經可疑，攔查後車子車上有王姓男子等4人，車後查獲兩把獵槍與一隻梅花鹿遺體，警調查發現，兩把獵槍沒有登記持照，全案依竊盜、槍砲等罪函送檢方偵辦。

警方調查，21歲王男、20歲曹男、23歲韓男與21歲邱男，四人同車開著貨車，從屏北原鄉到恆春墾丁，警方在車後方兩把獵槍，四人是原住民，所持的原民自製獵槍均沒有登記持照，他們稱獵來的梅花鹿是要自己吃的。梅花鹿身體有槍傷。

恆春近期發生梅花鹿鹿茸遭盜獵割取案。警方說，兩案無關連，此案與盜獵鹿茸手法不同。

警方表示，4人所持原民自製獵槍均無登記持照，全案將依竊盜、槍砲等罪嫌函送偵辦；另在國家公園內狩獵動物行為違反國家公園法第13條，將移送處分機關進行裁處。

警方查獲兩把獵槍，沒有登記持照，全案依竊盜、槍砲等罪函送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲兩把獵槍，沒有登記持照，全案依竊盜、槍砲等罪函送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲遭槍殺的梅花鹿一隻。圖／警方提供
警方查獲遭槍殺的梅花鹿一隻。圖／警方提供
警方查獲兩把獵槍與瑞士釘，獵槍沒有登記持照，全案依竊盜、槍砲等罪函送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲兩把獵槍與瑞士釘，獵槍沒有登記持照，全案依竊盜、槍砲等罪函送檢方偵辦。圖／警方提供

原住民 屏東 恆春 梅花鹿 竊盜 鹿茸

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