快訊

中颱山陀兒暴風圈擴大 有機會放2天颱風假？氣象署回應了

木柵、深坑上百戶驚傳停電 台電指牠觸電、50分鐘內修復

畫面曝光...北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東東港迎王平安祭典開跑 首日爆衝突…警方籲民眾自律

中央社／ 屏東縣29日電

屏東東港迎王平安祭典昨天開跑，遶境場面盛大，但迎王祭首日爆發轎班口角糾紛，以及民眾遭毆等衝突事件。接下來連日遶境活動，警方籲民眾自律。

網路社群「社會事新聞影音」貼出1則影片顯示，昨天2隊轎班人員怒斥對方，雙方皆有人勸阻，未升溫為肢體衝突；另1則影片可見，多名員警在廟前人潮中，關切1名情緒高昂男子。

屏東縣政府警察局東港分局今天表示，昨天神轎行進至「請水」儀式路線時，有2隊轎班人員發生口角，無肢體接觸、並未報案。

東港警分局指出，另1件糾紛為陳姓少年與友人觀看廟會活動時，巧遇前女友現任男友，互看不順眼，對方夥同3至4名少年毆打陳姓少年後逃逸。釐清涉案少年身分後，將依傷害、妨害秩序罪移送偵辦；此案與遶境活動無關。

東港迎王祭接下來連日遶境，至10月5日「送王」落幕，東港警分局呼籲，民眾在公共場合中自律。

迎王祭典三年一科，對東港在地人重要性更勝年節。東隆宮告訴中央社記者，祭典中鬧事者若為東隆宮執事人員，將由廟方指揮科裁處，情節嚴重者，禁止參加下科迎王。

屏東東港甲辰正科迎王平安祭典28日進行請王駕「請水」儀式，甲辰正科代天巡狩鄭府大千歲降臨後，帥旗、帥燈隨即當場寫上「鄭」府大千歲姓氏。中央社
屏東東港甲辰正科迎王平安祭典28日進行請王駕「請水」儀式，甲辰正科代天巡狩鄭府大千歲降臨後，帥旗、帥燈隨即當場寫上「鄭」府大千歲姓氏。中央社

屏東 東港 警察 迎王 遶境

延伸閱讀

府城迎媽祖遶境上百神轎6千人參與 少了鞭炮環境提升

東港迎王「鄭」大千歲駕臨 罕見大千歲、大總理同姓

屏東南州彩稻節今明登場 迎王主題王船彩稻圖案吸睛

高鐵延伸屏東鍾佳濱提台南路線 卓榮泰：沒被討論過

相關新聞

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

新竹縣26日發生死亡車禍，29歲莊女騎車行經竹東鎮北興路二段時，遭變換車道的銀色轎車撞上，莊女在地上滾了一圈後被車輾過，...

東海女大生被巨業司機二次輾壓？警昨再問目擊學姐釐清

巨業客運施姓司機在22日開公車撞死東海大學林姓女大生，倖存的王姓學姐向林女母親證稱，當時林女僅手臂被壓斷，仍在喊「救命」...

台鐵嘉義段鐵軌間出現大坑？鐵路局揭真相令人跌破眼鏡

有嘉義民眾在地方社群媒體發文，在台鐵嘉義段295公里處兩鐵軌間出現一個大坑洞，期間有列車往來，擔心影響行車安全。鐵路局查...

不堪其擾…無效電話比去年增4萬多通 新北消防局建檔「撥打常客」

隨極端氣候及都市發展，提升災害搶救效能成為城市發展關鍵，台北市今年119無效電話比起去年增加4萬多通，新北則是下降1萬多...

北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血...畫面曝光

台北市大安區忠孝東路四段，今天早上10點多發生4車撞擊意外，40歲張姓男子開小貨車載送蔬果，疑因恍神，往前追撞前方停等紅...

西門町攤販起火燃燒 街頭藝人Rap調侃「用奶茶滅火」...引熱議

在台北市西門町擺攤賣「炸蛋蔥油餅」的龔姓男子，昨天料理期間，攤車疑因油灑到鍋外不慎起火燃燒，龔男雖然驚慌，但試圖用抹布、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。