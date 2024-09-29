屏東東港迎王平安祭典開跑 首日爆衝突…警方籲民眾自律

屏東東港迎王平安祭典昨天開跑，遶境場面盛大，但迎王祭首日爆發轎班口角糾紛，以及民眾遭毆等衝突事件。接下來連日遶境活動，警方籲民眾自律。

網路社群「社會事新聞影音」貼出1則影片顯示，昨天2隊轎班人員怒斥對方，雙方皆有人勸阻，未升溫為肢體衝突；另1則影片可見，多名員警在廟前人潮中，關切1名情緒高昂男子。

屏東縣政府警察局東港分局今天表示，昨天神轎行進至「請水」儀式路線時，有2隊轎班人員發生口角，無肢體接觸、並未報案。

東港警分局指出，另1件糾紛為陳姓少年與友人觀看廟會活動時，巧遇前女友現任男友，互看不順眼，對方夥同3至4名少年毆打陳姓少年後逃逸。釐清涉案少年身分後，將依傷害、妨害秩序罪移送偵辦；此案與遶境活動無關。

東港迎王祭接下來連日遶境，至10月5日「送王」落幕，東港警分局呼籲，民眾在公共場合中自律。

迎王祭典三年一科，對東港在地人重要性更勝年節。東隆宮告訴中央社記者，祭典中鬧事者若為東隆宮執事人員，將由廟方指揮科裁處，情節嚴重者，禁止參加下科迎王。