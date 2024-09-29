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影／以為被通緝！男不甩攔查瘋狂違規竄逃 外送員奮勇攔人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，蛇行飆速還闖紅燈一路逃到巷弄，對此一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，員警隨即將楊男及友人拉下車制伏，依公共危險罪移請偵辦。

今凌晨1點40分許，桃園警分局青溪派出所警員外出巡邏時，在春日路與三民路口發現一輛小客車懸掛的車牌與車身資料不符，上前請38歲楊姓男駕駛路邊停車配合盤查，楊男假意配合右轉後卻立即高速逃逸，員警在後尾隨並通報攔截圍捕。

楊男沿路往龜山區方向逃逸，過程中任意變換車道、闖紅燈意圖甩開員警，警網迅速抵達支援，楊男見被警車包圍又躲進龜山區忠義路三段的巷弄內，見警車超前攔截馬上倒車。

結果附近一名蘇姓外送員見狀，立即下車將機車甩向小客車試圖攔阻，小客車撞倒機車後楊男又往前開想繼續逃，卻被外送袋卡住輪胎，員警隨即上前將楊男及其33歲陳姓男性友人拉下車制伏。

經了解，該車逾檢註銷是楊男向友人借用，為避免員警攔查又向另名友人借用車牌，遇到員警攔查他以為陳男已經被通緝所以立即逃逸，但經查2人均未被通緝，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子今凌晨開車載友人外出，因車牌與車身不符遭員警攔查，楊男以為是友人遭通緝立即逃逸，一名外送員見狀騎車上前幫忙攔阻，楊男試圖繼續逃卻被外送袋卡住輪胎，遭警方拉下車制伏。記者周嘉茹／翻攝

外送員 桃園 警車 通緝

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