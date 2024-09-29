不堪其擾…無效電話比去年增4萬多通 新北消防局建檔「撥打常客」

隨極端氣候及都市發展，提升災害搶救效能成為城市發展關鍵，台北市今年119無效電話比起去年增加4萬多通，新北則是下降1萬多通。新北消防局表示，除多元宣導外，滿線時也會啟動備勤人力，現在已有針對「撥打常客」建檔，也導入AI做分級分流等運用。

據統計，台北市112年度119誤報及無故撥打電話，比前一年度增加4萬多通，若有民眾因此無法打進，恐錯過救援黃金時間，周圍新北市人口更多，是否會有類似問題也引發關注。

新北消防局說明，統計今113年1至8月與去112年度同期統計相比，去年同期無效電話5萬5222通，今年無效電話4萬4119通，經多元宣導及開罰，無效電話已有下降。若滿線時會啟動備勤人力上線，以消化短時間大量話務，不過一般較常在重大災害發生，個人撥打時較不致於發生。

新北消防局指出，受理案件依垂片諮詢及線上指導，會於20秒內完成派遣，若確認無需協助會請民眾掛斷電話；對於常撥打119者，系統已有建檔、智能提醒執勤員注意。目前已有智能AI科技小組，規劃導入生成式AI、影音辨識及AI專家派遣、分級分流等運用。