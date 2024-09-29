東海女大生被巨業司機二次輾壓？警昨再問目擊學姐釐清

巨業客運施姓司機在22日開公車撞死東海大學林姓女大生，倖存的王姓學姐向林女母親證稱，當時林女僅手臂被壓斷，仍在喊「救命」，施查扣後加油門移車才釀禍，引發外界撻伐，因王女在第一時間警詢時，未提及此部分內容，警方已在昨天通知王女製作第二次筆錄，另外還通知到場查看的男業者，製作證人筆錄，以還原當時現場狀況，最後將再通知肇事的施姓司機警詢，釐清案發經過。

東海大學林姓女大生（20歲）22日與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（65歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，施因覓保無著，獲1萬元交保。

施男24日時到林女靈堂上香悼念，林母質問，王姓學姐曾告知，當時女兒被撞到時，僅被輾壓手臂，還不斷喊「好痛、救命」，施為何才上車移動車輛，施當時解釋，是怕壓到林女才動車，且上車是為了通報警消求助。

此段質疑經媒體揭露後，引發外界關注，承辦此案的第一警分局偵查隊，昨天為釐清真相，加上第一時間警詢時，王女並未針對此部分內容有證述，因此再聯絡王女製作第二次筆錄。

另外，警方除了案發第一時間現場的測繪資料之外，還有聯絡當時發生事故後，在附近經商的男業者有跑出店外查看經過，也被警方找來製作證人筆錄，以還原現場。