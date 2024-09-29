國3北上龍潭段遊覽車追撞2轎車幸無人傷 42乘客緊急接駁

國道3號北向74公里龍潭路段，54歲呂姓司機駕駛一輛遊覽車今天上午搭載42 名乘客北部旅遊，行經該路段，疑因未注意車前車況，連續追撞前方49歲張男、60歲莫男駕駛2輛轎車共大小3車車禍，國道警方表示，經處理疏散該遊覽車42名乘客，由接駁車接送離開，現場無人受傷，車禍肇事原因正由警方調查釐清。

國道警方表示，呂姓司機駕駛遊覽車搭載雲林42名旅客北上，準備前往宜蘭姿遊，上午10時多，行經國3 北向74公里龍潭路段，疑因未注意車前車況，追撞前方2輛轎車，造成大小3車車禍，幸無人傷亡，呂姓司機與張姓、莫姓2駛3人酒測0，均無飲酒情事。