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國3北上龍潭段遊覽車追撞2轎車幸無人傷 42乘客緊急接駁

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道3號北向74公里龍潭路段，54歲呂姓司機駕駛一輛遊覽車今天上午搭載42 名乘客北部旅遊，行經該路段，疑因未注意車前車況，連續追撞前方49歲張男、60歲莫男駕駛2輛轎車共大小3車車禍，國道警方表示，經處理疏散該遊覽車42名乘客，由接駁車接送離開，現場無人受傷，車禍肇事原因正由警方調查釐清。

國道警方表示，呂姓司機駕駛遊覽車搭載雲林42名旅客北上，準備前往宜蘭姿遊，上午10時多，行經國3 北向74公里龍潭路段，疑因未注意車前車況，追撞前方2輛轎車，造成大小3車車禍，幸無人傷亡，呂姓司機與張姓、莫姓2駛3人酒測0，均無飲酒情事。

該遊覽車車上42 名乘客在車禍碰撞，突然感到震警嚇一跳，幸好人受傷，才知道發生車禍虛驚，國道警方表示，該車禍發生佔用外側2車道處理，一度影響北上行車，該遊覽車緊急調派一輛遊覽車接駁42 名乘客繼續北上行程，事故現場在上午11時3分排除恢復通行，警方進一步調查釐清肇責。

國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急下車轉搭遊覽車北上。圖／取自國道即時影像
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急下車轉搭遊覽車北上。圖／取自國道即時影像
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供
國道3號北向74公里龍潭路段遊覽車追撞，1大2小車禍事故，42 名乘客緊急轉搭遊覽車北上。圖／國道警方提供

國道 車禍 遊覽車

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