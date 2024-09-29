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影／台中妙齡女社區倒垃圾遇橫禍 機車騎士犁田撞過來
台中市郭姓妙齡女在前天下午徒步到社區環保室丟垃圾，未料卻遭徐姓男子騎機車「犁田」，造成徐男頭部、手腳擦挫傷，徐男表示，因在取機車時，不小心右手指勾到油門，而導致機車爆衝，警方到場酒測，徐無酒精濃度，初判肇因是車輛操作不當，詳細肇事原因，有待後續調查。
經查，徐姓男子（19歲）在27日下午2時許，在西屯區黎明路三斷的大樓騎樓，要取停放的機車時，徐疑因在機車側邊時，右手手指不慎勾到油門，導致機車往前爆衝，撞上當時要前往社區環保室丟垃圾的郭姓女子（19歲）。
警方獲報到場，徐男雙手、左腳擦挫傷，另外郭女頭部左手雙腳擦撞傷、均自行就醫。徐男無酒精濃度，初判是車輛操作不當釀禍，詳細的肇事原因有待後續調查釐清。
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