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丈夫昏倒口吐白沫！婦急搭車直送消防隊 救護人員門口搶救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名婦人前日上午突搭車將丈夫送到大有消防分隊門口求助，表示丈夫突然昏倒口吐白沫，現場人員上前一看發現男子已無呼吸心跳，立即廣播同仁一起到門口協助搶救，現場情況十分危急，對此救護人員迅速進行前期處置並緊急協助送醫。

民眾前日上午10點多突然開車衝到大有消防分隊門口並狂按喇叭，值班人員察覺異常趕到門口關心，車上的崔姓女子急說丈夫早上在地下室幫忙推機車上樓時，突然呼吸喘、口吐白沫，後來便昏迷不醒，原本崔女在地下室要打119報案卻無法撥通，剛好有鄰居要從地下室離開，得知情形後立即協助載夫妻2人到消防隊求救。

對此值班人員上前評估男子已經沒有呼吸心跳，情況非常危急，立刻廣播請在隊同仁至值班台前協助，現場消防人員立即協助建立呼吸道、AED、CPR、IV等處置並送往鄰近的榮民醫院協助救治，到院時男子恢復成可電擊的心律，隨後院方裝上葉克膜急救，但最終仍宣告不治。

大有分隊長蘇翊瑄表示，當下熱心民眾及值班同仁反應快速，讓發生當下有大量的人力協助救治，提醒民眾若身邊發生有人意識不清時，可先協助確認頸動脈是否摸到，若無法摸到代表患者OHCA，應在報案時一併告知，消防局派遣員將會在電話中教導民眾實施CPR，把握黃金救援時間，提高存活率。

桃園市桃園區一名婦人前日上午突搭車將丈夫送到大有消防分隊門口求助，表示丈夫突然昏倒口吐白沫，請求消防隊協助。大有消防分隊／提供
桃園市桃園區一名婦人前日上午突搭車將丈夫送到大有消防分隊門口求助，表示丈夫突然昏倒口吐白沫，請求消防隊協助。大有消防分隊／提供
桃園市桃園區一名婦人前日上午突搭車將丈夫送到大有消防分隊門口求助，表示丈夫突然昏倒口吐白沫，請求消防隊協助。大有消防分隊／提供
桃園市桃園區一名婦人前日上午突搭車將丈夫送到大有消防分隊門口求助，表示丈夫突然昏倒口吐白沫，請求消防隊協助。大有消防分隊／提供

CPR 丈夫 桃園

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