越南男酒後求歡女同鄉...對方持刀拒絕劃傷他 警持盾牌逮2人

越南籍阮姓男子昨晚至同鄉潘姓女子位於高市三民區租屋處聊天，阮男黃湯下肚，仗酒意向潘女求歡遭拒起口角，潘拿刀自衛，肢體衝突下，不慎劃傷阮的左大腿；警方獲報「有人持刀」，持盾牌進屋，發現兩人均受傷，送醫治療，因雙方互告傷害被送辦。

警方調查，43歲越南籍阮姓男子昨晚至同鄉37歲潘姓女子位於三民區建國三路某大樓租屋處喝酒，約深夜11時30分許，阮男因心儀潘女，仗著酒意向潘女求歡，但遭潘拒絕。

雙方發生口角衝突，潘女心生畏懼，隨手拿起桌上水果刀揮舞，致不慎劃傷阮男左大腿，衝突中，潘女頸部、右手也有輕微擦挫傷，趁亂報警。

轄區三民一警分局長明派出所獲報「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓，另保大線上警網也趕抵，所幸阮男因受傷，已無攻擊力，事後被送往醫院治療，無生命危險。

由於雙方均受傷，事後互告傷害，警詢後，依傷害罪現行犯將兩人移送高雄地檢署偵辦。