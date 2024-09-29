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越南男酒後求歡女同鄉...對方持刀拒絕劃傷他 警持盾牌逮2人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍阮姓男子昨晚至同鄉潘姓女子位於高市三民區租屋處聊天，阮男黃湯下肚，仗酒意向潘女求歡遭拒起口角，潘拿刀自衛，肢體衝突下，不慎劃傷阮的左大腿；警方獲報「有人持刀」，持盾牌進屋，發現兩人均受傷，送醫治療，因雙方互告傷害被送辦。

警方調查，43歲越南籍阮姓男子昨晚至同鄉37歲潘姓女子位於三民區建國三路某大樓租屋處喝酒，約深夜11時30分許，阮男因心儀潘女，仗著酒意向潘女求歡，但遭潘拒絕。

雙方發生口角衝突，潘女心生畏懼，隨手拿起桌上水果刀揮舞，致不慎劃傷阮男左大腿，衝突中，潘女頸部、右手也有輕微擦挫傷，趁亂報警。

轄區三民一警分局長明派出所獲報「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓，另保大線上警網也趕抵，所幸阮男因受傷，已無攻擊力，事後被送往醫院治療，無生命危險。

由於雙方均受傷，事後互告傷害，警詢後，依傷害罪現行犯將兩人移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄區三民一警分局長明派出所昨深夜獲報建國路某大樓「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓內，畫面被民眾拍下。圖／取自Treads
轄區三民一警分局長明派出所昨深夜獲報建國路某大樓「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓內，畫面被民眾拍下。圖／取自Treads
越南籍阮姓男子昨晚酒後在同鄉潘姓女子高市三民區租屋處向潘女求歡，遭拒起口角，潘拿刀自衛，不慎劃傷阮的左大腿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子昨晚酒後在同鄉潘姓女子高市三民區租屋處向潘女求歡，遭拒起口角，潘拿刀自衛，不慎劃傷阮的左大腿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子昨晚酒後在同鄉潘姓女子高市三民區租屋處向潘女求歡，遭拒起口角，潘拿刀自衛，不慎劃傷阮的左大腿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子昨晚酒後在同鄉潘姓女子高市三民區租屋處向潘女求歡，遭拒起口角，潘拿刀自衛，不慎劃傷阮的左大腿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
轄區三民一警分局長明派出所昨深夜獲報建國路某大樓「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓內，畫面被民眾拍下。圖／取自Treads
轄區三民一警分局長明派出所昨深夜獲報建國路某大樓「有人持刀」糾紛，2員警持盾牌進入大樓內，畫面被民眾拍下。圖／取自Treads

傷害罪 越南 酒駕

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