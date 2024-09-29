台88快速道路大貨車載雞糞肥料袋沿途掉落 害6車1人傷

往返高雄屏東台88快速道路昨晚9點45分，蔡姓男子駕駛營業大貨車載運雞糞肥料袋沿途掉落，造成後方車輛閃避不及碰撞，1輛重機騎士受傷，波及6輛汽機車，交通大打結，直到今凌晨12點才清除完畢。警調查，貨車超載8噸，交通違規依法開罰，肇逃將函送檢方偵辦。

屏東警分局指出，28日晚間21時45分接獲110通報，台88快速道路東向18.5公里處發生因為掉落物引發交通事故。經調為蔡姓男子駕駛的營業大貨車載運雞糞肥料袋沿路掉落，造成後方多部車輛閃避不及撞擊受損。

萬丹交通小隊到場處時，事故地點有2輛汽車與1輛大型重機車因閃避不及碰撞，其中重機車騎士33歲潘姓男子送醫，幸無生命危險。同時於台88快速道路20.8公里處，另有3輛汽車也因閃避不及撞上掉落物，幸無人受傷。第一起掉落散落約30公尺，第二起掉落散落5公尺。

警方調查，肇事的大貨車駕駛45歲蔡男最後在台88快速道路潮州段被攔獲，現場酒測值為零，除了貨物掉落外，大貨車超載，超載8噸。警方將依肇事逃逸罪函送屏東地檢署偵辦，交通違規依道路交通管理處罰條例第30條1項1款貨物超重及2款貨物掉落予以開罰。