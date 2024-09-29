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西門町攤販起火燃燒 街頭藝人Rap調侃「用奶茶滅火」...引熱議

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在台北市西門町擺攤賣「炸蛋蔥油餅」的龔姓男子，昨天料理期間，攤車疑因油灑到鍋外不慎起火燃燒，龔男雖然驚慌，但試圖用抹布、奶茶滅火，最後警方持滅火器到場，順利化解危機，警方認定龔男違法擺攤，依道交條例開罰1200至2400元罰鍰，並沒入攤車。

攤車起火事發經過，全被路過的民眾錄影並上傳社群抖音，期間，攤車旁不到10公尺有一名街頭藝人在說唱，卻未伸出援手幫忙，反而即興Rap改編，調侃說「火燒的越來越旺」、「他決定用奶茶，用奶茶」、「怎麼可能用奶茶滅火」。

有民眾又把影片轉發到Threads上，引發網友論戰，有人說「瓦斯如果爆炸，竟然沒人要幫忙」、「旁邊還在Diss」、「自以為幽默的街頭藝人」、「有夠惡劣」、「怎麼還有臉繼續唱下去」，但也有人說，「別人也沒有幫忙啊」、「唱饒舌有犯法嗎？他有街頭藝人證」。

警方指出，昨天（28日）下午5點多接獲報案，漢中街上流動攤販的攤車不慎起火，趕赴現場後，立即前往遊客中心借用滅火器後迅速將火勢撲滅；由於西門町是不允許攤販道路擺攤，龔男違規設攤，依道交條例第82條制單舉發並扣攤。

萬華警方說，自8月至今，短短兩個月就已取締違規攤販128件，並扣攤21件，呼籲民眾切勿在道路上違法設攤妨害交通，影響市容整潔及交通安全。

萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
萬華警方對違規擺攤的攤車扣攤。記者翁至成／翻攝
龔姓男子在西門町擺攤，昨天油鍋不慎起火燃燒，試圖用奶茶滅火，旁邊不到10公尺正巧有一名街頭藝人在說唱，即興改編歌詞惹議。圖／擷取自抖音Jimmy
龔姓男子在西門町擺攤，昨天油鍋不慎起火燃燒，試圖用奶茶滅火，旁邊不到10公尺正巧有一名街頭藝人在說唱，即興改編歌詞惹議。圖／擷取自抖音Jimmy

奶茶 街頭藝人 西門町

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