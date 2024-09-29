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119救命..誤報等增4萬通 北市消防局列管50筆騷擾常客

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市消防局提升災害搶救，近年建置高效能勤務派遣系統，並增多次報案的高使用者清單功能，不過審計處發現，去年誤報及無故撥119比前一年增4萬多通；消防局表示，有列管高使用者及騷擾常客。明年也將再優化系統，引進AI爭取救援黃金時間。

北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平表示，先前審計的查核誤報數統計，也加入業務諮詢、系統測試，上月13日消防局已與消防署開會，向中央反映是否將民眾查詢、及電信測試排除在誤報統計，因誤報的無聲或已掛斷暴增，是因電信業者的測試被納入，已建議未來另列欄位。

目前消防局列管的高使用者人數共6名，但因高使用者列管要件目前沒明文規定，通常是1天內使用救護車3趟以上，會列入觀察，後續再由收費審核小組評估，若該患者病故、搬家或三個月以上沒異常使用，就會移出名單。至於電話騷擾常客名單，目前本局列管約有50筆左右，該電話或地址(可能會使用公共電話)進線時，系統自動提醒執勤人員注意，不過還是會依照流程詢問相關需求。

顏富平強調，高使用者並不是打的通數多，而是須由委員會認定是真的有需要、還是有濫用疑慮個案。至於過去濫用疑慮的個案也有裁處案例，但消防局不認定是罰錢，是以採收費方式執行，針對搭救護車沒去急診的費用每次1500元。過去就曾有一位青少年因患有慢性疾病，常有過激舉動，經常打來119進線，消防局會註記，若打來就會跟家屬確認是否真有救援需求，並與社會局等通報納入社會安全網。

台北市消防局為了救援派遣更精確與快速，2021年12月28日正式啟用重新建置的「119高效能勤務派遣系統」，審計處調查發現，台北市2023年受理火災案件派遣至救災車輛到達現場時間為4分47秒，已較前一年度的5分17秒，減少30秒，有助提升救災指揮、派遣運效。

不過統計也發現，消防局119系統維運管理，謊報及無故撥打消防機關報警電話及裁罰件數，北市2022年及2023年度接獲誤報及無故撥打119報案電話，分別為20萬3539通、25萬1733通，2023年反增加4萬8194通增幅達23.68％。

其中謊報及無故撥打119報案電話增加最多的為無聲或已掛斷，2022年有8231通，2023年暴增至64346通；撥號錯誤2022年有7525通，2023年暴增到3萬2956通；還有打來查詢服務的2022年有6514通，2023年也暴增到3萬6146通。

消防局表示，新啟動的119系統只要有特殊進線狀況就會提出警戒，若1小時重複打五通就會列註記，並且提醒同仁注意，但也可能是重大事件通報，如先前0403地震進線數多，明年也將再度優化擴充，因應AI技術發達，將語音轉文字引進入系統，針對報案電話有倒地、沒有呼吸心跳個案，系統就會馬上啟動建議的派遣量能，還有標示附近有沒有急救先鋒、或AED。

另外，針對短時間大量電話進線，可能會因為接線同仁不夠進語音信箱，顏也以0403當天為例，30分鐘內進線600多通，導致有200多通進語音無法全部派完，現在是要回頭一通一通進去聽，不過未來透過AI可以預做分類，將急迫案件篩選出來，甚至可將語音轉文字，目前經費預算市府已編好了，將要送議會審查，如果順利的話，預計明年年中6、7月功能就能上線。

北市119高效能勤務派遣系統，明年將再優化系統，引進AI爭取更多救援黃金時間。照片為台北市消防局勤務中心執勤情形。本報資料照片
北市119高效能勤務派遣系統，明年將再優化系統，引進AI爭取更多救援黃金時間。照片為台北市消防局勤務中心執勤情形。本報資料照片

使用者 北市 語音

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