台南八旬失智婦推著輪椅迷路街頭 還好隨身物內有兒電話號碼

86歲李姓老婦人昨天下午獨自推著輪椅在路上徘徊，當時天氣相當悶熱，熱心民眾擔心老婦人會發生中暑意外，報警處理。巡邏警員獲報趕到台南市中西區府前路，但老婦人連自己名字都不太清楚，警方查出她身分並協助返家。

昨天下午4點多，台南市警二分局中正派出所警員林永謙、林彥甫接獲民眾報案，有名老婦人獨自推著輪椅在中西區府前路徘徊，疑似迷路，當時天氣相當悶熱，擔心老婦人會發生中暑意外，趕緊報請警察到場協助。

警員到場後發現行動不便老婦人推著輪椅，神色十分慌張，員警先安撫老婦人的情緒，接著詢問身分資料，但老婦人連自己名字都不太清楚；警員耐心詢問，並在她隨身攜帶物品中找到她兒子電話號碼，查出老婦人姓氏及年紀，並透過M-police警政系統確認身分，原來是高齡86歲的李姓老婦人，警員擔心李婦如繼續在路中行走恐有危險，後續協助載她返回住家。