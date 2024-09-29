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苗栗議員深夜遇「厲害」檢舉達人 一次收到跨縣市2張交違舉發單
苗栗縣議員楊恭林8月5日晚上開車在苗栗縣、台中市交界卓蘭大橋，最近接到兩地警方同一時間不同違規的舉發單，楊恭林認了，也提醒有「好厲害的檢舉達人」出沒，民眾要注意遵守交通規則。
楊恭林最近接連收到台中市警察局東勢分局、苗栗縣警察局大湖分局的交通違規舉發單，2單時間都是「8月5日晚上8點31分」，地點分別是東勢區東蘭路卓蘭大橋上，及卓蘭鎮卓蘭大橋，違規項目分別是未依規定使用方向燈，罰鍰1200元，及未依標線指示，罰鍰900元。
楊恭林在臉書分享好厲害的檢舉達人一路從台中市追到苗栗縣，同年同月同日同時間，前後收到兩張不同縣市開出同時段罰單，讓他「佩服」，貼文引發熱議，甚至有網友懷疑是詐騙手法，還有人質疑違反行政罰法一行為不二罰原則。
楊恭林說，當時開車在台3線，從台中返回卓蘭途經卓蘭大橋，當時人車稀少，加上熟門熟路，一時疏忽違規，沒想到遭行車記錄器錄下影像，分別向台中市、苗栗縣警方檢舉，有違規罰款他都能接受，也會遵守交通規則。
他指出，兩項違規分別向台中市、苗栗縣警方檢舉，違規的項目不一樣，因此沒有一行為不二罰的問題，至於警方跨轄舉發違規，雖可能有爭議，但違規是事實，也難以申訴翻案，檢舉人太有心也專業，提醒鄉親遵守交通規則，否則類似檢舉達人會讓人荷包失血。
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