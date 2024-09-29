彰化縣4天3死亡車禍 民代籲警提對策

彰化市介壽北路108巷1弄與大埔路270巷路口，前天上午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士送醫不治。圖／警方提供 彰化縣從本月24日到27日4天，在和美鎮、彰化市接連發生3件機車肇事死亡車禍，引起民代關切。縣警局表示，將提高見警率及加強交通宣導因應；縣府則強調，如果肇事與道路工程相關，將提報道安會報提出改善對策。

警方調查，69歲黃姓男子前天上午騎機車，沿著彰化市介壽北路108巷1弄駛出，當時60歲鄭姓女子駕駛轎車由大埔路270巷西往東行駛，兩車發生碰撞，黃男雖然戴安全帽，頭部仍受重創送醫不治，兩方均未酒駕，肇因由警方調查中。

警方表示，彰化市大埔截水溝因辦理道路拓寬封閉，位在截水溝西側的介壽北路108巷1弄由於仍有住家，因此未完全封閉，與大埔路交叉的路口又無號誌，如果雙方都未減速慢行，即容易發生車禍。

此外，43歲張姓機車騎士本月24日上午騎機車行經和美鎮彰美路3段與嘉鐵路口時，疑與同向汽車發生擦撞，再衝向對向車道，遭汽車撞及，送醫搶救無效；與此路口相距200多公尺的彰美路33段332號前，本月26日下午，也發生騎機車的67歲黃姓男子疑自撞圍籬，送醫不治。

縣議員賴清美表示，和美鎮、彰化市在4天內，連發生3件機車肇事死亡車禍，相關單位應研擬改善之道。

下月1日將調任交通處長的縣府工務處長林漢斌說，大埔截水溝道路拓寬工程路口發生死亡車禍，會要求包商加強交通管制。由於3件車禍肇事原因仍待釐清，如果是道路工程問題，將提報道安會報討論如何改善。

縣警局表示，車禍發生後，縣警局交通隊會同轄區分局到場會勘，研議加強各項違規取締及規畫防制交通事故勤務，提高見警率，利用各種途徑做交通安全宣導。