18歲男駕車左轉碰撞直行機車 女騎士噴飛重摔傷重不治

羅姓男子今午駕駛汽車行經台北市松山區健康路、光復路口，碰撞對向車道機車騎士林女，林女重摔送醫後傷重不治，警方介入確定羅男酒測值為0，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

台北市消防局表示，今午3時47分獲報，松山區健康路、光復北路口發生汽機車事故，經派員到場，現場是年約20歲女子倒地受傷，送往國泰醫院搶救，其到院前已無呼吸心跳。

警方調查，18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女，導致林女噴飛重摔，送醫後於下午4時41分傷重不治。