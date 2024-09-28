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18歲男駕車左轉碰撞直行機車 女騎士噴飛重摔傷重不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

羅姓男子今午駕駛汽車行經台北市松山區健康路、光復路口，碰撞對向車道機車騎士林女，林女重摔送醫後傷重不治，警方介入確定羅男酒測值為0，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

台北市消防局表示，今午3時47分獲報，松山區健康路、光復北路口發生汽機車事故，經派員到場，現場是年約20歲女子倒地受傷，送往國泰醫院搶救，其到院前已無呼吸心跳。

警方調查，18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女，導致林女噴飛重摔，送醫後於下午4時41分傷重不治。

員警初步調查，羅男酒測值為0，不排除是羅男左轉未禮讓直行車釀禍，確切肇事原因仍待釐清，全案詢後依過失致死罪嫌將羅男移送台北地檢署偵辦。

18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女。記者李隆揆／翻攝
18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女。記者李隆揆／翻攝
18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女。記者李隆揆／翻攝
18歲羅男今午駕駛汽車沿光復北路往南行，經健康路口左轉，碰撞對向車道直行的機車騎士49歲林女。記者李隆揆／翻攝

機車騎士 車道 過失致死

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