台南永康聖母天主堂「聖體櫃」遭竊 警逮嫌犯連夜尋回

台南市永康法蒂瑪聖母天主堂前晚遭人入侵，堂內的「聖體、聖母聖像」遭毀損、「聖體櫃」重要法器被偷不知去向。因教友認為這是「教堂的苦難日」、天大的事，民代也來關切。警方獲報不敢大意總動員，逮獲一名涉嫌男子，沒想到他是思覺失調患者，員警費了一番工夫永康、白河關子嶺來回跑了三趟，終於找回被丟棄的所有聖物，大家都鬆了一口氣。

永康分局永康派出所所長莊大成表示，結獲聖母堂報案後員警立即動員追查，昨天查獲一名新化的男子涉嫌到永康犯案。他雖然坦承犯案但對過程、為何要毀損教堂器物也說不出所以然，聯絡家屬詢問才知道涉嫌人患有思覺失調症，有在就醫服藥，不知道為何發病失控。因為並非現行犯，警方蒐證詢問完成後函送檢方偵辦，當事人戒護到嘉南療養院就醫後暫由家屬帶回。

警方表示，涉嫌男子將帶走的棄物開車載往白河關子嶺天主教堂附近將丟棄匿藏，員警前後帶著他三次到關子嶺附近尋找，才在草叢找到「聖體櫃」和聖爵、聖體盒等宗教聖物。聖母堂主事神父神父鄭萬明已經全數領回、還未表示是否提告。