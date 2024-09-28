大量黑煙猛竄...新店鐵工廠冒火 新北消防出動39車84人搶救

新北市新店區今天下午一間鐵工廠冒出火煙，新北市消防局共出動39車84人前往搶救，火在15分鐘就獲得控制，現場無人員受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午4時36分接獲民眾報案，報案人表示，新店區建業路上一間鐵工廠冒出有明顯火煙，從遠處就可看到有大量黑煙冒出，出動39輛消防車及84人前往搶救。