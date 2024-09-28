男在國道雙腳懸空護欄外 多名員警「急拉回」肉身救援

42歲鄭姓男子今上午於國道3號北向62.6公里，坐在外側護欄雙腳懸空，巡邏員警獲報趕抵現場，發現整個人懸空在外，多名員警死命拉住鄭男，並派遣高空作業車到場援救，於上午10時10分將鄭男救下，所幸過程未發生人員受傷，詳細輕生原因近一步釐清。

鄭男今上午自行開車前往將車輛停於台66線接國道3號北向匝道外側車道，鄭男坐在外側護欄雙腳懸空，巡邏員警獲報立即趕抵現場發現鄭男整個人懸空於護欄外，立即拉住鄭男並緊急協調施作國3銜接台66系統交流道工程皇昌營造公司派遣高空作業車到場援救，於上午10時10分將鄭男救下，制止其輕生行為，過程未發生人員受傷。

國道警表示，事發後通知家屬前往分隊，不過鄭男輕生原因有待警方進一步釐清，國道上違規停車可依據道路交通管理處罰條例33條1項8款處罰3000至6000元。

大隊呼籲民眾應珍惜生命，若遇生活壓力可諮商相關協助或可撥生命線專線「1995」或自殺防治諮詢安心專線「1925」尋求協助，家屬若發現同住家人情緒低落，務必適時給予關懷，以避免憾事發生。

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