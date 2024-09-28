苑裡漁港今天風很大 吹倒帆布鋼架險砸中路過機車

中央氣象署今早剛發布第18號颱風「山陀兒」已形成且朝台灣方向逼近，苗栗縣海線地區明顯感受到陣陣風勢，上午10點多，一位林姓民眾騎機車行駛西濱公路橋下苑裡漁港聯絡道路時，右側神壇慶典搭建一座座二層樓高的帆布鋼架，其中一座竟遭強風吹倒橫躺在馬路上，幸當時林男見狀緊急煞車才沒被砸中，躲過一劫。

林男將行車紀錄器影像PO網說「苑裡漁港，今天風很大，路過經過，要小心注意鐵柱，最好海邊的繩子綁個2條，差點就送進去醫院」提醒用路人要當心；網友也紛紛留言「好危險！」

有民眾抱怨說，現場障礙物阻擋下西濱苑港匝道的車通過，結果也沒指示，還要自己靠導航找路往市區，結果唯一的往市區的介壽路，整排左右側都一樣，也被他們這樣擺，就看倒下來砸到經過的車要怎麼賠。