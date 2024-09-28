快訊

江蕙爆重返高雄 明年母親節開巡演！寬宏回應了

MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

超過30度才能開冷氣2小時！她列另一半4大省錢行為 網友全看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

影／逃逸移工行竊遭屋主發現報警 來台才3年...犯3案2地檢署通緝他

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

24歲裴姓越南男逃逸移工，前天上午近9時，潛入台北市青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警，警方逮人，這才發現移工來台不過3年，卻已經涉及詐欺、竊盜及入出國及移民法等3項罪名，分別被台中、台北地檢署通緝。

台北市中正一警分局忠孝東路派出所員警，前天接獲被害屋主報案，一名鬼祟的外籍男子闖入自家住宅，屋主現場喝斥制止並拿手機錄影，隨即報案請求警方協助。

警方調查，案發當日早上8時50分許，屋主在家中地下室剛起床，就聽到奇怪聲響，仔細查看竟發現一雙陌生鞋子，屋主用手電筒一照，赫然發現裴姓逃逸移工翻箱倒櫃，正要竊取財物。

屋主立即開啟手機錄影並大聲喝斥制止，將移工控制在一樓後隨即報警協助，警方火速趕往現場，經查越南籍男子身分，除是逾期居留的逃逸移工外，另涉詐欺案已遭台中地檢署發布通緝，警方現場逮捕後，全案詢後依詐欺通緝、竊盜罪嫌及入出國及移民法等三項罪嫌，分別移送台中、台北地檢署及移民署台北專勤隊偵辦。

越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝
越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝
越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝
越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝
越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝
越南籍裴姓逃逸男移工，前天上午潛入青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警逮人。記者廖炳棋/翻攝

移工 移民署

延伸閱讀

警察酒測沒錄影 曳引車司機開心了...省12萬也免吊照

獨／華視聲援徐乃麟「無冒犯」楊繡惠 當日節目「一刀不剪」10月播讓觀眾評斷

慣竊集團專挑電商平台無人店行竊 警逮5人送辦

報案不只打119、110 警方：「110視訊報案APP」可定位

相關新聞

樹林體育園區驚傳中年男倒臥公廁血泊 頸部有刀傷

新北市樹林區溪城路樹林體育公園，今天上午11時許，驚傳有男子倒臥公廁血泊中。警方獲報趕抵，男子年約50多歲，頸部有道20...

影／逃逸移工行竊遭屋主發現報警 來台才3年...犯3案2地檢署通緝他

24歲裴姓越南男逃逸移工，前天上午近9時，潛入台北市青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警，警方逮人，這才發現移工來...

樹林獨居中年男頸部20公分刀傷送醫不治 死者妹：久沒連繫

林姓男子今天上午被人發現頸部有刀傷，倒臥新北市樹林區溪城路樹林體育公園公廁內，警方循線找到林男胞妹到醫院協處，林男胞妹不...

影／4天3件機車死亡車禍 彰化警方加強見警率及交通宣導

正在辦理拓寬的彰化市大埔截水溝道路與大埔路口，昨天上午機車與轎車碰撞車禍，機車騎士送醫不治，另外，和美鎮彰美路3段本月2...

森林火災高風險季節到 林保署南投分署強化陸空滅火

每年10月至隔年4月是森林火災高風險季節，林業保育署南投分署為強化森林火災救災能力，與空勤總隊及消防署特種搜救隊合作森林...

全國防宣今交流 三策略助攻...新北住警器全國安裝數最多

新北市消防局今天與內政部消防署合作，在新北市府舉辦「全國防火宣導種子教官第20次進階聯誼研討會」，邀請全國328位種子教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。