影／逃逸移工行竊遭屋主發現報警 來台才3年...犯3案2地檢署通緝他

24歲裴姓越南男逃逸移工，前天上午近9時，潛入台北市青島東路一家餐廳地下室行竊，遭屋主發現報警，警方逮人，這才發現移工來台不過3年，卻已經涉及詐欺、竊盜及入出國及移民法等3項罪名，分別被台中、台北地檢署通緝。

台北市中正一警分局忠孝東路派出所員警，前天接獲被害屋主報案，一名鬼祟的外籍男子闖入自家住宅，屋主現場喝斥制止並拿手機錄影，隨即報案請求警方協助。

警方調查，案發當日早上8時50分許，屋主在家中地下室剛起床，就聽到奇怪聲響，仔細查看竟發現一雙陌生鞋子，屋主用手電筒一照，赫然發現裴姓逃逸移工翻箱倒櫃，正要竊取財物。