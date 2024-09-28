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樹林獨居中年男頸部20公分刀傷送醫不治 死者妹：久沒連繫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子今天上午被人發現頸部有刀傷，倒臥新北市樹林區溪城路樹林體育公園公廁內，警方循線找到林男胞妹到醫院協處，林男胞妹不清楚胞兄狀況，警方勘驗現場排除有外力介入可能，朝自殺方向偵辦。

據了解，林姓男子（60歲）獨自居住在新北市樹林區一間套房，不料，今天上午11時許，林男被人發現反鎖在新北市樹林區溪城路板樹體育館旁網球場公廁內。

樹林警分局樹林派出所員警獲報到場，打開廁所一看，赫見林男頸部有道20公分刀傷，倒臥血泊中，身旁則有一把美工刀，緊急協助送醫急救傷重不治。

警方勘驗現場初步排除有外力介入可能，男子身旁沒有遺書、沒有任何身分證明，經採集林男指紋比對身分，循線通知林男胞妹到醫院協處。

林男胞妹向警方表示，哥哥獨居在新北樹林，許久沒連繫，不清楚有無病史，是何原因？警持續追查林男動機及原因，以釐清相關疑點。

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林姓男子頸部有刀傷，倒臥在新北市樹林區溪城路樹林體育公園公廁內，送醫不治，警追查原因釐清死因。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子頸部有刀傷，倒臥在新北市樹林區溪城路樹林體育公園公廁內，送醫不治，警追查原因釐清死因。記者曾伯愷／翻攝

公廁 獨居 生命線

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