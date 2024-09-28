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影／4天3件機車死亡車禍 彰化警方加強見警率及交通宣導

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

正在辦理拓寬的彰化市大埔截水溝道路與大埔路口，昨天上午機車與轎車碰撞車禍機車騎士送醫不治，另外，和美鎮彰美路3段本月24日、26日也分別有2名機車騎士車禍死亡，相距才兩百多公尺，

警方調查，昨天上午7時38分許，69歲黃姓男子騎機車沿著大埔截水溝介壽北路108巷1弄駛出，當時60歲鄭姓女子駕駛轎車由大埔路270巷西往東行駛，兩車發生碰撞，黃男雖然戴安全帽，頭部仍受重創，因腦出血及骨折送醫不治，兩方均未酒駕，肇因由警方調查中。

警方表示，大埔截水溝因辦理道路拓寬，與截水溝交叉的路口多封閉施工，但像介壽北路108巷1弄仍有住家，因此未完全封閉，路口又無號誌，如果雙方都未減速讓行，即容易發生車禍。

此外，43歲張姓機車騎士本月24日上午7時23分許，43歲張姓男子騎機車行經和美鎮彰美路3段與嘉鐵路口時，疑與同向汽車發生擦撞，再衝向對向車道，遭轎車撞及，送醫不治。

與這件車禍相距約200多公尺處，本月26日下午3時52分，67歲黃姓男子騎機車行經彰美路3段332號前，疑因自撞建案圍籬，送醫不治。

縣議員賴清美表示，和美鎮3天內相距才200多公尺，就發生兩件死亡車禍，相關單位應研擬改善之道。

下月一日將接任交通處長的縣府工務處長林漢斌說，針對大埔截水溝道路拓寬工程的路口發生死亡車禍案，會要求包商加強交通管制，至於3件車禍肇事原因仍待釐清，如果是駕駛人行為引起，將請警方加強取締，如果是道路工程問題，將提報道安會報討論如何改善。

縣警局表示，車禍發生後，縣警局交通隊會同轄區分局到場會勘，並研議加強各項違規取締及規劃防制交通事故勤務，提高見警率。另利用各種途徑加強宣導，提醒民眾嚴守不趕時、不闖紅燈、不超速的觀念，並隨時注意前方狀況，若有身體不適勿勉強上路，以確保自身安全。

彰化市介壽北路108巷1弄與大埔路270巷路口，昨天上午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士送醫不治。圖／民眾提供
彰化市介壽北路108巷1弄與大埔路270巷路口，昨天上午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士送醫不治。圖／民眾提供
彰化市介壽北路108巷1弄與大埔路270巷路口，昨天上午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士送醫不治。圖／民眾提供
彰化市介壽北路108巷1弄與大埔路270巷路口，昨天上午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士送醫不治。圖／民眾提供

彰化 機車騎士 車禍

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