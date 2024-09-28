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森林火災高風險季節到 林保署南投分署強化陸空滅火

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

每年10月至隔年4月是森林火災高風險季節，林業保育署南投分署為強化森林火災救災能力，與空勤總隊及消防署特種搜救隊合作森林火災訓練，包括直升機空中物資運送、滅火水袋裝卸，在森林火災發生時，能快速撲滅火勢，保護山林。

南投分署長李政賢說，10月起至隔年4月梅雨季前，降雨減少氣候乾燥，是森林火災好發季節。台灣山勢陡峭且部分區域位處偏遠，一旦發生森林火災需仰賴直升機協助空中滅火及運送救火隊員、物資等任務。

森林火災不似平地火災，難以由消防隊員用消防車或是架設水線灌救，而是由森林護管人員肩負責滅火救災，森林護管人員配合空勤總隊、特種搜救總隊執行直升機空中物資運送、救火隊員空中吊掛投入火場及滅火水袋裝卸，只有熟悉各種直升機勤務技巧及安全守則，一旦發生森林火災，能快速安全完成救災。

李政賢說，森林是珍貴的資源，除了加強森林火災救災能力，也呼籲民眾進入山區務必要謹慎用火，防止星火燎原，造成災害。

林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供
林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供
林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供
林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供
10月起是森林火災高風險季節，林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供
10月起是森林火災高風險季節，林業保育署南投分署和空勤總隊加強森林火災救災能力。圖／林保署南投分署提供

南投 火災 直升機 空勤總隊

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