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全國防宣今交流 三策略助攻...新北住警器全國安裝數最多

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市消防局今天與內政部消防署合作，在新北市府舉辦「全國防火宣導種子教官第20次進階聯誼研討會」，邀請全國328位種子教官交流各縣市防宣策略。新北市分享，新北目前安裝住宅用火警警報器已達67萬783戶，數量全國最多，新北除透過柔性宣導，也結合社會局補助弱勢家庭免費安裝，並搭配火災預防自治條例，要求出租套房強制裝設，全力預防災害發生。

新市長侯友宜今天出席活動表示，新北市近5年火災下降達20%，感謝新北775位防宣姊妹作為後盾，每年參與防災宣導平均達1300場次，更協助5樓以下老舊公寓安裝住宅用火災警報器。

新北市消防局表示，目前新北安裝達67萬783戶，自2019年至今預警成功606件，是全國第一，也發揮巧思協助製作宣導教具與話劇等，讓防災宣導更有趣、更吸睛。

新北市消防局指出，消防署統計，目前新北市住宅有警報器比例約98%，不過占比最高的還是高樓華廈的系統式設備，五樓以下公寓更是宣導重點之一。

消防局說，他們在住警器安裝有三大策略，除了透過宣導，其次目前新北有高風險家庭平台，結合社會局社工，鎖定獨居老人、或低收家庭，免費補助住戶安裝住警器。

除了柔性宣導，新北市也透過火災預防自治條例，針對高風險住宅要求強制安裝，如出租套房、違章建築，還有曾經發生火在的地點。

消防局也說，住警器不是一次裝設就一勞永逸，每年都要自我測試與檢修，還有電池也要定期更換。

今日活動也由消防局長陳崇岳及局內幹部講授及分享防災專題，希望透過全國宣導教官們互相交流，讓各縣市共好，一起精進、一起成長，齊聚大家的力量為消防安全、社區防災共同努力，為所有民眾守護平安。

侯友宜說，希望藉由新北經驗向全國種子教官分享，防災做得好，全國火災發生比例下降，就能讓全國更安全。

新北市消防局今天與內政部消防署合作，在新北市舉辦「全國防火宣導種子教官第20次進階聯誼研討會」，分享新北防災宣導經驗。記者葉德正／攝影
新北市消防局今天與內政部消防署合作，在新北市舉辦「全國防火宣導種子教官第20次進階聯誼研討會」，分享新北防災宣導經驗。記者葉德正／攝影

教官 火災

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