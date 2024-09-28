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新化兩個月詐騙提款成功近300次 努力防堵...警逮14人送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

今年7、8月台南新化地區ATM詐騙提款成功多達295次，創下空前紀錄。新化警方動員全分局警力防堵，並與金融機構、郵局、農會、超商溝通商請協助，9月1日到今天只有2次提款成功，警方也陸續查獲詐騙集團成員14人昨天移送法辦。

新化分局表示，前兩個月總計遭ATM提領被害人金額高達556萬多元，為有效遏止詐騙犯罪，動員全分局警力積極防制，並請轄內金融機構與超商店員同心齊力防制詐騙集團成員在ATM提領被害人財物。並進一步追查該集團背後成員，8月至今成功查獲朱姓犯嫌為首詐騙集團、陸續逮捕14人，有效瓦解該集團運作網路，「顯示新化警方打擊詐騙犯罪的成果」。

分局長蘇有義說，這次行動展現檢警與金融機構密切合作及迅速應變能力，成功防止詐騙金流，保障市民財產安全。也呼籲民眾提高警覺，接到可疑電話或訊息時，應立即撥打165反詐騙專線或向警方報案，避免成為詐騙的受害者。

他說，現在最常見詐騙手法要請民眾特別留意：假冒檢察官、法院或警方等單位，指稱民眾涉及案件，要求提供個人資料或匯款以「查證」。還有假冒親友，以急需資金或遭遇意外為由，要求立即匯款或轉帳。另詐騙集團常以虛假的高報酬投資為誘餌，投入資金最終流向詐騙集團。

台南新化兩個月詐騙提款成功近300次，警陸續逮14人送辦。圖／警方提供
台南新化兩個月詐騙提款成功近300次，警陸續逮14人送辦。圖／警方提供
台南新化兩個月詐騙提款成功近300次，警陸續逮14人送辦。圖／警方提供
台南新化兩個月詐騙提款成功近300次，警陸續逮14人送辦。圖／警方提供

台南 詐騙集團 超商

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